Maradona avec Diego junior et Jana

Il était le capitaine et la figure exclusive de la Équipe nationale argentine qui a remporté le Coupe du monde au Mexique 1986Il a ébloui le monde depuis l’âge de 16 ans avec un ballon, un rouleau de bas, un citron ou une orange; a donné une voix et des titres à Napoli, le club populeux du sud de l’Italie contre les puissants du nord, a été champion avec Bouche en 1981 et conduit à Argentinos Juniors pour transcender les frontières (maîtres plus tard, déjà sans la star, il a remporté la Copa Libertadores). Il est devenu une icône et un produit mondial. Il a dirigé l’équipe nationale, qu’il a menée à la Coupe du monde en Afrique du Sud 2010. Il a réalisé le but le plus beau et le plus significatif de l’histoire de la Coupe du monde.

Tout ça, en résumé (car si on rentre dans les détails, il a fait bien plus) il a réalisé Diego Maradona en 60 ans, cela me paraissait mille. Mais avant sa mort, qui l’a retrouvé dans sa chambre dans la maison du Tigre mercredi dernier, n’a pas pu réaliser son dernier grand rêve, le projet de loi qui restera en suspens.

«Ce qu’il répète toujours, c’est qu’il veut réparer les dégâts qu’il a causés, par exemple avec ses enfants. Son rêve est de les réunir tous. C’est un jeu compliqué qui, mais il est conscient des dégâts qu’il aurait pu générer et de ce qu’il a perdu. C’est pourquoi maintenant il veut y remédier », a-t-il déclaré. Matías Morla dans le documentaire qui Infobae créé le 30 octobre pour son 60e anniversaire. «Faites manger tous vos enfants à table. C’est son dernier rêve “, fit remarquer l’avocat.

Il convient de rappeler que pendant de nombreuses années, l’étoile n’a reconnu que Dalma et Gianinna, les filles qu’il a eues avec Claudia Villafañe. Cependant, le passage des années l’a adouci et il a d’abord reconnu Diego junior, l’héritier qu’il a engendré avec Cristiana Sinagra en Italie. Et puis il a ouvert son cœur avec Jana, qui a même réussi à résider avec lui dans sa maison à Brandsen. Enfin arrivé Dieguito fernando, fruit de sa relation avec Verónica Ojeda.

Le dernier rêve de Maradona avec ses enfants #Interview

«À 60 ans, mon père essaie de résoudre tous ses conflits. Il a également reconnu Diego Jr. et essaie d’être avec Dieguito Fernando autant que possible. Appelez vos petits-enfants. Il essaie malgré tout combien il est difficile d’être Maradona, car ce n’est pas non plus une vie facile. Évidemment, il le fait et cela se passe bien pour lui car toutes les personnes qui doivent être présentes sont présentes et, bien qu’il continue à faire des erreurs, comme tout le monde, il est également bon de résoudre les erreurs et de corriger un peu », a souligné Jana à propos de la reconstruction des liens. Ces derniers temps, les courts métrages se sont principalement concentrés sur Dalma et Gianinna, au point qu’en 2019, il a menacé de les déshériter.

Mais, avec des hauts et des bas, la cravate n’était pas coupée. Et l’intervention pour l’hématome sous-dural dans l’hémisphère gauche qu’ils ont pratiqué le 3 novembre a, d’une manière ou d’une autre, amené son entourage à se réunir, au moins pour discuter minute par minute de sa période postopératoire et du traitement pour le tableau de retrait. détecté alors. A Tigre, à son tour, tout le monde lui a rendu visite, sauf Diego Junior, qui réside en Italie. Mais il n’a pas eu le temps de réaliser l’envie de la longue table, avec les enfants partageant un repas et leurs anecdotes. La mort l’a trouvé avant.

«Voir vos enfants tous ensemble, c’est une motivation et c’est très frustrant de ne pas pouvoir le faire. Je sais que cela lui pèse. Il y a des choses que l’argent n’achète pas. Pour le voir heureux, je lui ai dit que j’allais l’aider de quelque manière que ce soit. J’ai l’impression que c’est comme la dernière étape pour guérir cette partie de père », Jana avait tendu la main dans l’interview avec Infobae. Peut-être qu’un jour cela arrivera, pour faire sourire la star, où qu’elle soit.

Diego, avec Dalma et Gianinna

