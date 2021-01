VADO HONDO, Guatemala (AP) – Des centaines de migrants honduriens se sont réveillés fatigués et affamés lundi après avoir été piégés pour la deuxième nuit consécutive le long d’une route rurale au Guatemala lorsque la police et les soldats leur ont interdit.

Une montagne escarpée et un haut mur près de la route rurale ont permis aux autorités guatémaltèques de bloquer le passage au groupe d’environ 2 000 personnes qui est passé au Guatemala vendredi soir.

Certains migrants ont abandonné et ont accepté d’être ramenés en bus à la frontière hondurienne. Un plus petit groupe a été renvoyé de force après avoir affronté des agents qui ont forcé leur chemin avec des bâtons et des gaz lacrymogènes.

Les autorités de l’immigration guatémaltèques ont indiqué lundi qu’un autre groupe d’environ 800 migrants avait été localisé à environ 40 kilomètres au nord, le long de l’autoroute près de Río Hondo. Ils ont également bloqué leur chemin, mais les autorités ont indiqué avoir négocié l’ouverture d’une voie pour le passage des véhicules.

Au total, entre 8 000 et 9 000 migrants seraient entrés au Guatemala lors de la première caravane de l’année qui a quitté vendredi San Pedro Sula, au Honduras. Le pays a été frappé par la pandémie COVID-19 et deux violents ouragans qui ont laissé des milliers de personnes sans abri en novembre. Cela s’ajoute à un manque d’opportunités économiques et à une violence persistante des gangs.

Lundi à Vado Hondo, site du blocus à la périphérie de Chiquimula, les migrants s’appuient contre le mur ou se sont assis après une nuit de sommeil intermittent sur les broussailles au bord de la route, ou sur le trottoir. Certains migrants sont retournés dans la ville à la recherche de nourriture ou d’ombre, attendant la fin de l’impasse.

De nombreuses semi-remorques longeaient la route. Les habitants ont traversé les migrants, avec l’autorisation de la police et des soldats.

Dimanche, le ministère guatémaltèque de la Santé a rapporté que 21 des migrants qui ont cherché des soins médicaux dans des centres de santé ont été testés positifs pour le coronavirus. Le département a indiqué que 12 hommes et neuf femmes ne seraient pas renvoyés au Honduras tant qu’ils n’auraient pas terminé une quarantaine dans des centres au Guatemala.

Même si les migrants parviennent à la frontière mexicaine, ce gouvernement a fait preuve de force en déployant des milliers de membres de la Garde nationale et d’agents d’immigration sur les lieux.