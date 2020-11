Le dessin de @Maldita belette qui a ému tout le monde

L’histoire de Diego Jiménez et de sa fille Abigail, une jeune fille de 12 ans atteinte d’un cancer, à qui un policier a interdit l’entrée à Santiago del Estero, sa province natale, parce qu’ils n’avaient pas les documents nécessaires prouvant pourquoi ils avaient voyagé. a généré une grande agitation. La viralisation du moment où l’homme désespéré a pris la jeune fille dans ses bras pour traverser la frontière avec Tucumán a eu des répercussions dans tout le pays au point qu’un dessinateur a capturé dans une illustration le moment exact où le père a tenté d’entrer. à la province en portant le bébé. L’impact s’est multiplié et l’image est déjà devenue un symbole.

À tel point que l’ancien président Mauricio Macri lui-même a utilisé son compte Twitter pour publier le dessin et rendre compte ainsi du drame subi par Diego et Abigail, ainsi que des milliers de personnes qui ne pouvaient toujours pas rentrer chez elles en raison des restrictions strictes. qui régissent dans diverses régions du pays, en raison de la pandémie de coronavirus. Macri n’était pas le seul. Des milliers d’utilisateurs du réseau social ont reproduit l’illustration, dont l’auteur se fait appeler “@Maldita belette” et qui a rendu l’utilisation de l’image accessible à quiconque le souhaite.

Tout s’est passé le lundi 16 novembre, lorsque Diego et Carmen, les parents d’Abigail, avaient l’intention de rentrer de Tucumán dans la ville de Termas de Río Hondo, d’où la famille est originaire. Ils sont partis de l’hôpital pour enfants de Tucuman pour que leur fille de 12 ans, patiente en oncologie depuis l’âge de 7 ans, puisse suivre son traitement. Retour, Ils ont été retenus pendant deux heures à la frontière sous le rayon du soleil et parmi les mouches. C’est au milieu du désespoir que Diego a pris le bébé dans ses bras, a marché environ 70 mètres et a traversé la frontière. Puis il s’assit sur un banc pour attendre qu’une autorité leur donne le feu vert pour passer.

Mauricio Macri a fait écho à l’impact de l’affaire

La situation a été enregistrée dans une vidéo qui est devenue plus tard virale. Dans la séquence de près de trois minutes, le père est vu avec la fille dans ses bras (qui pleure sans arrêt) devant un caissier au poste de contrôle frontalier. «Je l’apporte toujours et ils ne me posent jamais de problème. Ici, à Termas, vont-ils me faire un problème? Je la raccompagne », dit Diego. L’homme en uniforme le regarde et, derrière le masque, lui demande de «se calmer». «Vous allez aggraver les choses, monsieur, s’il vous plaît», dit-il. “Je vais emmener ma fille, même si elle marche», Répond l’homme.

Quand ils ont quitté Santiago de Estero, ils les ont laissés passer sans problème. Lorsqu’ils voulaient rentrer, ils étaient plutôt empêchés d’entrer dans leur province. «Je lui ai demandé si nous voulions y aller car il faisait déjà assez chaud, les insectes étaient au top… Mais le policier a dit qu’il attendait un ordre de Santiago pour que nous puissions passer. C’était très moche ce que nous avons vécu avec ma fille et comment elle est maintenant. Elle était très effrayée par le problème des insectes et avait peur que ses jambes soient infectées », a déclaré la femme à un média local.

Il leur a été interdit de passer à Santiago del Estero et il a porté sa fille dans ses bras – #Report

Selon l’histoire de ses parents, il a une tumeur à la jambe gauche contre laquelle il se bat depuis cinq ans. En 2016, le bébé a été transplanté et, en 2019, elle a fait une rechute. «À partir de ce moment, il a dû subir une chimiothérapie jusqu’au 17 janvier 2020», ont déclaré les parents.

L’explication qu’ils ont reçue était que, pour entrer dans la province en voiture, ils avaient besoin d’une autorisation préalable du Comité d’urgence (COE) de Santiago del Estero. Diego, le père de la jeune fille, a déclaré que bien qu’il ait eu l’autorisation du maire, ils ont fait valoir qu’il n’avait pas de permis d’urgence. «Ils n’ont pas eu pitié de la douleur que souffrait ma fille», a déploré l’homme qui, en désespoir de cause, a décidé de porter sa fille dans ses bras et d’entrer en marchant, passant devant la police. Lorsque l’autorisation du COE est arrivée, ont-ils expliqué, un parent est allé les chercher sur la route et les a emmenés chez eux.

La discussion avec la police où le manque de solidarité et de sensibilité est évident en période de pandémie

Infobae Il s’est entretenu avec le maire de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, qui a raconté certains détails de ce qui s’est passé. Pour commencer, le chef municipal a admis que l’attitude de l’officier qui avait interdit à Diego et à sa famille d’entrer était une erreur. «Plusieurs choses ont été concaténées. L’officier qui n’avait aucune connaissance du sujet, les nerfs des deux et évidemment la documentation qu’il n’avait pas. C’est un fait très triste que nous espérons que cela ne se répétera pas », a-t-il déploré. Selon lui, Diego est un employé salarié et le cas de sa fille est connu de tous dans la ville de Santiago. «C’est un cas très émouvant pour la lutte d’Abigail pendant toutes ces années. Il est étonnamment fort », a-t-il déclaré.

Mukdise a précisé que ce n’est pas la première fois qu’Abigail et ses parents se rendent à Tucumán. «Ils l’ont toujours fait et il n’y a jamais eu de problème. Seulement cette fois, il y avait un cash qui ne savait pas qui c’était. En tout cas, lorsque les parents nous ont contactés, un fonctionnaire qui les connaît est allé au checkpoint et est allé les chercher. La fille le connaît, elle voulait voyager dans la voiture avec lui et non avec le camion utilitaire dans lequel ils venaient de Tucumán. J’ai dit à Diego que lorsque quelque chose comme ça se produit, contactez-nous immédiatement. Si j’avais fait cela, rien ne se passerait. Mais on comprend le désespoir qu’il a ressenti lorsqu’il a vu son bébé malade et qu’ils n’ont pas été autorisés à entrer », a déclaré le maire. Finalement, après presque deux heures, l’obstacle a cessé et ils ont pu rentrer chez eux..

au moment où Diego prend le bébé dans ses bras

Malgré ce qu’ils ont vécu, La famille Jiménez demande que la police qui les a empêchés d’entrer à Santiago del Estero ne soit pas mise au chômage. “Nous ne voulons pas que quiconque subisse quelque chose comme ça”, ont-ils soutenu. Carmen, en dialogue avec TN, a déclaré ce matin que la situation qu’elle avait vécue avait aggravé la santé de sa fille et l’avait laissée nerveuse. «Il se réveille et dit« maman, les mouches ». Il dit que le policier est mauvais parce qu’il ne l’a pas laissée passer », a décrit la femme. «Ce que nous avons vécu était un cauchemar», a décrit la femme.

Depuis son compte Twitter, la présidente de PRO Patricia Bullrich a partagé la vidéo où Diego est vu porter sa fille et a écrit: “Je demande à nos dirigeants de Santiago del Estero de se mettre au service de cette famille.” Puis il s’est rendu directement au gouverneur de ladite province, Gerardo Zamora. «Il faut être très malade pour empêcher le passage d’une fille qui a un traitement contre le cancer. Lever les restrictions, ils ne peuvent pas traiter les gens comme des animaux », a déclaré l’ancien ministre de la Sécurité.

