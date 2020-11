Le garde journalistique à la porte de la clinique où Maradona reste en réanimation

Après la première partie médicale de la journée à la porte de la clinique Olivos, alors qu’une réunion avait lieu au nom du cercle restreint de Maradona dans les bureaux de Matías Morla, Leopoldo Luque, Le médecin personnel de Diego, s’est entretenu par téléphone avec l’avocat pour le tenir au courant de l’évolution de la star de 60 ans, après l’opération qu’ils ont effectuée hier soir pour évacuer un hématome sur la tête. Là, il a offert des nouvelles de bon augure, en particulier dans le cas d’un patient à risque qui a été opéré dans une zone sensible. “Répond sans problème aux stimuli”a souligné le neurochirurgien pendant la conversation.

C’est une phrase qui va au-delà de ce qu’il a dit aux médias lors de son premier contact de la journée: “On ne parle pas de suites, on ne pense pas, on ne voit pas ce genre de complication maintenant. Il n’y a aucune sorte de complication “. Luque était en charge de l’opération, accompagné d’une équipe de spécialistes (Rodolfo Benvenuti, Pablo Rubino, Eduardo Salas, Ariel Sainz, Santiago Erice et Fidel Sosa). Au cours des dernières heures, il a averti que «L’évolution de Diego est de jour en jour. Aujourd’hui, il sera en soins intensifs. Voyons si nous faisons une analyse de contrôle. “

Déjà en seconde période, ses propos reflétaient l’optimisme qu’il avait exprimé dans son contact avec l’environnement du coach. “Il est connecté, de très bonne humeur, la reprise nous étonne, c’est déjà arrivé avec Diego”Il a souligné à 19 ans, lorsqu’il est revenu pour laisser ses impressions devant les micros.

“Il a demandé de l’eau, et il m’a dit” tu veux prendre ta retraite comme un champion “. Il m’a salué, m’a demandé comment j’allais, a dit à la sécurité: “Sortez Luque” “, Il a compté, détendu, les occurrences d’un Maradona plus détendu après le mauvais moment.

Leopoldo Luque donne le rôle à la porte du centre médical

Bien qu’il n’y ait toujours aucune certitude quant à l’endroit où Maradona poursuivra son rétablissement (on s’attend à ce que, s’il n’y a pas d’inconvénients, il soit libéré le week-end), Pour le moment, tout indique que ce sera chez lui dans le quartier privé de Campos de Roca, à Brandsen.. Pour l’équipe médicale qui l’assiste, l’essentiel est que «il puisse se reposer et être calme» jusqu’à ce que petit à petit, si sa santé le lui permet, il retrouve sa routine.

Maradona a reçu plusieurs propositions pour se ressourcer en paix dans des destinations étrangères qui, pour le moment, n’étaient proposées que. “Diego aime Cuba, hier j’ai parlé avec le fils de Fidel Castro. Le Venezuela et Cuba sont tous deux des pays amis pour que Diego soit là, mais Diego est avec sa tête en gymnastique. Diego continuera à être technicien en gymnastique car la partie cognitive n’a jamais été affectée », a averti Morla lors de sa visite à la clinique ce matin.

La santé de Maradona est devenue une question d’État pour toute l’Amérique latine. “Merci à toutes les personnes qui ont communiqué sur la santé de Diego, du Président de la Nation, Alberto Fernandez, président Mature, le vice-président Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof et toutes les autorités de la Nation. Comme ça aussi Evo Morales et tous les dirigeants d’Amérique latine préoccupés par la santé », a indiqué l’avocat.

Après l’incertitude due à la découverte de l’œdème et à l’opération inattendue, ses affections l’ont entouré à la clinique Olivos. Johny, son neveu, l’a accompagné toute la nuit. Ses filles Dalma, Gianinna et Jana sont également passées, ainsi que son frère Lalo. Et Verónica Ojeda, ancienne partenaire du champion du monde et mère de son plus jeune fils, Dieguito Fernando.

