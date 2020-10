Image de l’opération d’expulsion du camp familial occupé (Franco Fafasuli)

Dolores Etchevehere et Facundo Taboada doivent comparaître mardi prochain devant le procureur Oscar Sobko dans le cadre de leurs déclarations d’enquête correspondantes où Ils seront accusés du crime d’usurpation présumée pour son entrée à Casa Nueva le 15 octobre avec les militants du «Projet Artigas». Le troisième de ceux initialement cités dans l’affaire, Lautaro Leveratto Lazzarini, ne sera pas facturé.

Avant de consulter Infobae En ce qui concerne la situation procédurale du reste des militants qui ont passé la nuit pendant près de deux semaines dans la résidence de la famille Etchevehere, le parquet (MPF) a rapporté que seuls Dolores Etchevehere et Taboada ont utilisé la tromperie et la violence pour entrer à la propriété et qu’il n’y a aucune preuve montrant que le reste des militants connaissaient la vraie situation et que Dolores n’avait pas le droit d’entrer dans Casa Nueva.

Dans le cas de la sœur de l’ancien ministre de l’Agro-industrie de la Nation Luis Miguel Etchevehere, vous devez également écouter le procureur lire l’accusation pour désobéissance à l’autorité dans le contexte de l’expulsion ordonné par la Cour de jugement et d’appel du Paraná. Il convient de rappeler que le juge Carolina Castagno a ordonné l’expulsion de ceux qui habitaient la propriété, mais que Dolores Etchevehere a refusé de se conformer à la résolution et a été retardée par la police d’Entre Ríos.

Dolores Etchevehere

Elle a passé quelques heures au quartier général départemental de La Paz, où elle a prévenu qui la défendrait dans cette affaire, fixé une adresse et a pu partir jeudi soir. Au début, on avait dit qu’il irait à Buenos Aires, mais Dolores Etchevehere s’est entretenu avec C5N du Paraná ce vendredi.

L’enquête se fera par visioconférence dans le cadre des restrictions sanitaires prévues par la pandémie Covid-19.

De plus, après l’agitation générée par la décision de Dolores Etchevehere, le juge de transition n ° 1 Carlos Ríos a cité une déclaration Enquête sur l’ancien ministre Luis Miguel, ses frères Juan Diego et Arturo Sebastián, ainsi que sa mère Leonor Barbero Marcial dans le cadre de l’affaire pour fraude présumée, tel que publié par le portail Entre Ríos Now ce vendredi après-midi.

Il s’agit d’une affaire initiée à la suite d’une plainte déposée par Dolores Etchevehere en 2011 et qui jusqu’à présent n’avait guère progressé, voire pas du tout. Devant le tribunal, la sœur a souligné que sa famille a vidé l’entreprise Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), propriétaire d’El Diario de Paraná. Ce processus de vidange, qui aurait eu lieu par triangulation avec une société écran et deux prêts demandés à Banco Itaú et Banco Nación – qui devaient être utilisés pour des activités productives – en complicité avec Walter Grenón, un homme d’affaires mutuel. En raison de cette manœuvre de vidage, le journal, autrefois le plus important de la province, doit l’indemnité correspondante à quelque 70 travailleurs licenciés.

L’ancien ministre a été convoqué pour le 18 novembre, Arturo Sebastián doit comparaître le lendemain, Juan Diego doit se rendre le 24 novembre et la mère devra se présenter au tribunal le 26 novembre. Les quatre doivent être présents “sous l’avertissement de la loi”, selon Ríos, qui a également convoqué Grenón pour être inculpé le 2 décembre.

De la famille Etchevehere, ils ont dit avoir trouvé de la saleté, avec “la maison renversée” et tous les meubles ont été déplacés (Franco Fafasuli)

Les données saillantes sont l’incorporation dans le cas de Germán Buffa, qui était membre du conseil d’administration de la SAER et est déjà accusé dans une affaire de délits de corruption liés à la distribution dirigée de publicité officielle, dans une enquête impliquant l’ancien ministre de la Culture et de la Communication. d’Entre Ríos, Pedro Ángel Báez qui est accusé d’enrichissement illicite. La convocation de Buffa n’a pas encore de date fixe.

Quant à Casa Nueva, la famille Etchevehere a assuré qu’elle n’avait pas encore déterminé le coût économique généré par les personnes qui habitaient le ranch. Ils ont dit avoir trouvé de la saleté, avec “la maison retrouvé” et tous les meubles ont été déplacés. Ils ont expliqué qu’il y avait des draps sales, des sous-vêtements suspendus dans les douches et des matelas jetés.

Casa Nueva a deux maisons, dont la maison principale a huit chambres et environ 16 lits. Ils ont affirmé que les militants qui ont passé la nuit ont démantelé la cuisine et qu’elle doit maintenant être réparée par un plombier. Ils ont également déploré la disparition de jouets en bois qui auraient pu être utilisés pour faire des incendies.

Concernant les activités productives de Las Margaritas SA, a confirmé la mort de deux animaux: un bélier de race et un mouton. Selon ce que l’ancien ministre lui-même a rapporté, le bélier serait mort parce qu’il ne lui a donné que de la nourriture équilibrée et ne l’a pas nourri avec de l’herbe, tandis que les moutons ne pouvaient pas atteindre le jardin pour paître et ils l’ont couru du côté de la luzerne qui l’a causé. acidose et est mort de suffocation.

De plus, ils ont assuré que le nombre de jours pendant lesquels ils n’ont pas pu maintenir l’activité a entraîné un retard dans les semis de sorgho fourrager et d’herbe de Rhodes (pâturage). Le vétérinaire de l’entreprise n’a pas encore analysé la situation des vaches laitières, mais on s’attend à ce qu’il découvre une mammite, une maladie générée dans la mamelle en ne se faisant pas traire quotidiennement.

J’ai continué à lire:

L’explication du fonctionnaire du gouvernement qui a dormi à Casa Nueva pendant le conflit familial d’Etchevehere: “Je faisais mon devoir”

La terre en Argentine, un problème insoluble