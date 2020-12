Vue d’un vaccin contre le covid-19 dans le Queens, New York (USA). . / Justin Lane

Washington, 17 décembre . .- Le développement accéléré d’un vaccin contre le coronavirus, au milieu d’une pandémie dans laquelle plus de 74 millions de personnes ont été infectées et a causé la mort de 1,6 million dans le monde , a été choisi comme «Avancement scientifique de l’année» par le prestigieux magazine Science.

“Pour beaucoup, 2020 a été une année de vie en suspens alors que le coronavirus s’est propagé rapidement à travers le monde forçant la population à se cloître, souvent avec séparation des êtres chers”, a déclaré la publication de l’Association américaine pour l’avancement de la science (AAAS).

“Pour les chercheurs biomédicaux en première ligne de la bataille contre le COVID-19”, a-t-il ajouté, “la course au développement d’un vaccin a été rapide”.

“Aujourd’hui, moins d’un an après l’apparition du virus SRAS-CoV-2, les chercheurs ont atteint leur objectif”, indique le texte de l’AAAS.

UNE FIN HEUREUSE POUR 2020

Jon Cohen, correspondant du magazine, a qualifié cette réalisation de «fin heureuse pour 2020»: «Jamais auparavant autant de concurrents n’avaient collaboré aussi ouvertement et fréquemment, jamais auparavant autant de candidats n’avaient évolué vers des tests d’efficacité à grande échelle de cette manière. pratiquement parallèle », se dit-il.

“Et jamais les gouvernements, l’industrie, les universitaires et les organisations à but non lucratif n’ont investi plus d’argent, d’efforts et de renseignements dans la lutte contre la même maladie contagieuse et en si peu de temps”, a-t-il déclaré.

La science a rappelé qu’au cours du premier mois, avec les premières épidémies d’une forme mystérieuse de pneumonie dans la ville de Wuhan (Chine), la confusion régnait sans qu’il y ait une idée de la gravité du coronavirus ou de la façon dont il menacerait la santé. le monde.

“Mais à la fin du mois de janvier, la menace mondiale était déjà claire”, a écrit Cohen.

En février, plusieurs entreprises avaient lancé des projets «agressifs» pour obtenir un vaccin. En ce sens, le magazine a mentionné les entreprises chinoises de CanSino Biologis, Sinovac Biotech et la société d’État Sinopharm “qui ont été les premières à courir”.

Aux États-Unis, ceux qui ont pris les devants étaient Moderna et Inovio Pharmaceuticals; et en Europe BioNTech, une entreprise allemande qui a ensuite partagé ses résultats avec la multinationale américaine Pfizer.

“A l’Université d’Oxford (Royaume-Uni), un groupe universitaire a créé un vaccin qui a finalement attiré un autre géant, AstraZeneca, et Janssen et Sanofi Pasteur ont rejoint la course”, a-t-il ajouté.

LA FERMETURE DES ÉCOLES A AIDÉ À RÉDUIRE LA TRANSMISSION

Un autre article du numéro Science de cette semaine évalue les effets des interventions non pharmaceutiques pour contenir la pandémie, qui ont inclus des mesures telles que la restriction des congrégations de personnes, en plus de la fermeture des établissements d’enseignement.

L’article quantifie l’efficacité des mesures adoptées par les gouvernements en Europe et dans d’autres pays du monde, et conclut que la fermeture des écoles et des universités “a considérablement contribué à réduire la transmission, tout comme la limitation des réunions à 10 personnes ou moins”. .

L’article de Cohen sur le développement de vaccins a averti que “le monde frappé par la pandémie a un long chemin à parcourir sur un chemin montagneux sans garde-corps”.

“Les questions sur le vaccin, les problèmes de fabrication et les échecs de la chaîne d’approvisionnement pourraient faire dérailler des plans de vaccination ambitieux”, a-t-il ajouté.

“Le virus pourrait muter pour échapper aux réponses du système immunitaire”, a-t-il dit. “Les vaccins pourraient prévenir la maladie, mais pas la contagion, ce qui retarderait la fin de la pandémie.”

La normalité, a écrit Cohen, ne reviendra pas longtemps: “Mais dans les mois à venir, alors que les vaccins sont distribués et qu’une image plus complète de leur promesse se dégage, nous pourrons peut-être enfin répondre à la question” Quand tout cela va-t-il se terminer? ” .

Jorge A. Bañales