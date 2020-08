La revendication: La dernière ligne du discours d’inauguration de la Statue de la Liberté déclare que «ceux qui viennent troubler notre paix et détrôner nos lois sont des étrangers et des ennemis à jamais».

Un mème publié le 1er mars 2019, avec près de 322000 partages sur Facebook, et 60000 supplémentaires lorsqu’il est publié par le commissaire à l’agriculture du Texas quelques jours plus tard, donne un avantage distinctement nativiste à un symbole national qui en est venu à représenter l’accueil des immigrants dans le pays. .

Avec un texte écrit sur une image de la Statue de la Liberté originale de couleur cuivre – avant que l’oxydation ne la transforme en vert aujourd’hui – il affirme que la dernière ligne du discours lors de sa cérémonie de dévoilement était: «Il y a de la place en Amérique et de la fraternité pour tous ceux qui soutiendra nos institutions et contribuera à notre développement. Mais ceux qui viennent troubler notre paix et détrôner nos lois sont des étrangers et des ennemis à jamais. «

Il n’y a pas eu de réponse à une demande de commentaire du compte Facebook qui a publié le mème original ou du porte-parole du commissaire du Texas.

La Statue de la Liberté ne représentait pas initialement ce qu’elle fait aujourd’hui

Tout d’abord, un peu de contexte autour de la Statue de la Liberté.

La structure a été proposée en 1865 par le français Édouard de Laboulaye pour commémorer le prochain centenaire des États-Unis et ses relations étroites avec la France. Il a également été touché par la récente abolition de l’esclavage par les États-Unis, selon la Fondation Ellis Island.

«Il a été construit pour rendre hommage aux États-Unis d’Amérique, à la Déclaration d’indépendance, à la démocratie américaine et à la démocratie dans le monde», a déclaré l’historien des statues Barry Moreno au New York Times. «Il a honoré la fin de l’esclavage, honoré la fin de toutes sortes de tyrannies et aussi de l’amitié entre la France et l’Amérique.

La Statue de la Liberté est entourée de nuages, lundi 20 juillet 2020, à New York. Liberty Island est ouverte aux visiteurs mais la statue reste fermée.

Le poème si étroitement associé à Lady Liberty aujourd’hui, «The New Colossus», a été écrit par Emma Lazarus, originaire de New York, en 1883 pour collecter des fonds pour son piédestal. Mais une plaque du poème, qui comprend les vers, «Donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, vos masses recroquevillées qui aspirent à respirer librement», n’a été ajoutée à la statue qu’en 1903, près de 20 ans après le dévoilement de la statue en 1886.

L’histoire continue

Au moment où elle a été dévoilée, la reconstruction après la guerre civile avait récemment échoué et les lois de Jim Crow codifiaient un autre siècle d’oppression des Noirs américains. Les femmes blanches ne gagneraient pas le droit de vote universel avant 34 ans. La statue n’était pas universellement aimée.

«Pour les personnes aux États-Unis ayant une liberté limitée, c’était un jour pour dénoncer l’hypocrisie», lit-on dans l’histoire du National Park Service. «Les suffragistes qui protestaient lors de la cérémonie d’ouverture se sont opposés à l’utilisation d’une figure féminine pour symboliser la liberté alors que les femmes américaines n’avaient pas le droit de vote, et les journalistes afro-américains ont exprimé leur ambivalence à propos de la statue à la suite de la reconstruction, signalant que son interprétation devenir un sujet de débat.

Un million de spectateurs, un président américain et un baron des chemins de fer

Une brochure du National Park Service détaillant la cérémonie de dévoilement du 28 octobre 1886 décrit le temps comme «misérable». Mais encore, plus d’un million de personnes ont célébré la journée à Ellis Island et lors de festivités dans toute la ville.

Les pompiers, les soldats et les anciens combattants ont défilé sur Broadway. Des dignitaires français et américains se sont réunis et le concepteur de la statue, Frédéric-Auguste Bartholdi, s’est préparé à déposer un drapeau français recouvrant la statue pour dévoiler officiellement sa création au monde.

Le président Grover Cleveland accepterait officiellement la statue après une salve de canons et de canons d’une flottille dans le port de New York. Et c’est là que Chauncey M. Depew, pas encore le sénateur de New York, mais alors président du New York Central & Hudson River Railroad, et la citation en question entre en jeu.

Il a parlé après Cleveland et les délégués français, et s’est vu accorder la dernière place de discours officielle en dehors de la bénédiction. Depew a lancé son discours de 4 900 mots en le consacrant à «l’amitié des nations et la paix du monde».

«L’esprit de liberté embrasse toutes les races dans une fraternité commune; il exprime dans toutes les langues les mêmes besoins et aspirations », a-t-il poursuivi, selon une archive de son discours publiée par l’Université de Columbia. «La pleine puissance de son influence expansive et progressive ne peut être atteinte tant que les guerres n’ont pas cessé, que les armées sont dissoutes et que les différends internationaux sont réglés par des tribunaux légitimes et les principes de justice. Ensuite, les peuples de chaque nation, à l’abri de l’invasion et libérés du fardeau et de la menace des grands armements, peuvent calmement et sans passion promouvoir leur propre bonheur et prospérité.

Il a gardé la citation en question pour la fin de ses propos, juste avant une déclaration finale sur les liens entre la France et les États-Unis.

«Les rayons de cette balise, éclairant cette porte d’entrée vers le continent, accueilleront les pauvres et les persécutés avec l’espoir et la promesse d’un foyer et d’une citoyenneté», a déclaré Depew. «Il leur apprendra qu’il y a de la place et de la fraternité pour tous ceux qui soutiendront nos institutions et aideront à notre développement; mais que ceux qui viennent troubler notre paix et détrôner nos lois sont des étrangers et des ennemis à jamais.

Plus: Vérification des faits: il est faux de blâmer uniquement les maires pour une criminalité élevée et une mauvaise éducation

Une réaction à l’époque?

Un indice sur la signification de Depew peut être trouvé quelques phrases avant ce qui s’est retrouvé sur le mème des médias sociaux.

«(La Statue de la Liberté) signifie qu’avec l’abolition des privilèges à quelques-uns et l’affranchissement de l’individu, l’égalité de tous les hommes devant la loi et le suffrage universel, le scrutin à l’abri de la fraude et l’électeur de l’intimidation, la presse la liberté et l’éducation fournie par l’Etat pour tous, la liberté de culte et la liberté d’expression; le droit de se lever, et l’égalité des chances pour l’honneur et la fortune, les problèmes du travail et du capital, de la régénération sociale et de la croissance morale, de la propriété et de la pauvreté, se résoudront sous les influences bienveillantes d’une législation éclairée et d’une liberté respectueuse des lois. , sans l’aide des rois et des armées, ou des anarchistes et des bombes », a déclaré Depew.

La référence aux anarchistes et aux bombes est venue moins de six mois après l’affaire Haymarket, où un rassemblement à Chicago pour soutenir une journée de travail de huit heures et contre la police tuant des grévistes s’est terminé par une bombe lancée sur la police. L’explosion et les coups de feu qui ont suivi ont tué sept policiers et au moins quatre civils. Les immigrés allemands de la classe ouvrière y ont largement conduit le mouvement ouvrier.

«Pour les défenseurs de la loi et de l’ordre social, la bombe qui a tué sept officiers représentait le chaos déclenché par des immigrants radicaux déterminés à renverser le gouvernement démocratique américain et le système économique capitaliste», a écrit Eric Arnesen, professeur d’histoire à l’Université de l’Illinois à Chicago, dans le Chicago Tribune en 2006. «Pour les grévistes et les radicaux, le comportement de la police incarnait la répression brutale qui a rendu impossible un changement pacifique et désespérément nécessaire.

Notre note: Contexte manquant

Nous évaluons l’affirmation selon laquelle le dévoilement de la Statue de la Liberté incluait une ligne sur «les extraterrestres et les ennemis» comme CONTEXTE MANQUANT.

Deux phrases d’un discours de 4900 mots, prononcé il y a 130 ans, passent à côté du contexte de l’époque et des points plus larges soulevés par l’orateur.Chauncey Depew a gardé le thème du jour: les liens entre la France et les États-Unis, et leurs points communs. cause de l’autonomie républicaine sur celle d’une monarchie. Il a dit la ligne dans le meme, mais c’était après une référence à un incident qui était emblématique de tensions complètement différentes avec les immigrants – et en fait, plus sur la violence du travail et la police que sur l’immigration elle-même – que ce qui existe dans le pays aujourd’hui.

Nos sources de vérification des faits:

Nick Coltrain est un journaliste politique et de données pour le registre. Contactez-le à ncoltrain@registermedia.com ou au 515-284-8361.

Merci de soutenir notre journalisme. Vous pouvez vous abonner à notre édition imprimée, à notre application sans publicité ou à notre réplique de journal électronique ici.

Notre travail de vérification des faits est financé en partie par une subvention de Facebook.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Fact check: Le dévoilement de la Statue de la Liberté faisait référence à l’affaire Haymarket