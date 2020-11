L’importance de la prévention du diabète

La le diabète fait partie du groupe appelé maladies chroniques non transmissibles ou transmissibles, qui représentent plus de 70% de la charge de morbidité dans le monde, frappant de plus en plus les pays à revenu faible et intermédiaire, et en particulier les secteurs les plus pauvres et les plus vulnérables, compromettant non seulement leur développement économique mais aussi social.

Mais l’une des données les plus pertinentes et les plus effrayantes est que la moitié de ceux qui en souffrent ne le savent pas. Et c’est beaucoup sur les 463 millions de personnes, dont 32 millions d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale selon la Fédération internationale du diabète.

Le diabète est un maladie chronique qui affecte la production d’insuline (hormone produite par le pancréas qui est responsable de l’élimination du sucre du sang), et produit donc un excès de sucre dans le sang des personnes. Il survient lorsque le pancréas ne produit pas correctement (diabète de type 1) ou lorsque le corps n’utilise pas l’insuline qu’il produit efficacement (diabète de type 2), qui est l’hormone produite par le pancréas qui est responsable de l’élimination du sucre du sang). Une hyperglycémie prolongée (augmentation de la glycémie) endommage de nombreux organes et systèmes, en particulier les nerfs et les vaisseaux sanguins.

Dans notre pays 4 personnes sur 10 sont en surpoids et 2 sur 10, obésité, selon les chiffres du ministère national de la Santé. Ce sont des facteurs de risque qui augmentent clairement la possibilité de développer le diabète, qui touche 1 Argentin sur 10 de plus de 20 ans, dont 50% ne connaissent pas son diagnosticCela implique qu’ils ne prennent pas de mesures de soin pour la maladie, qui évolue pour présenter des complications aiguës ou chroniques.

Face à ces données, le Fédération argentine du diabète a expliqué dans une vidéo l’importance de prévenir le diabète, de connaître la maladie et d’effectuer les contrôles nécessaires pour l’avertir et ne pas l’ignorer.

Dans le même, Dr Judit Laufer de la Fédération argentine du diabète Il a fait remarquer que s’il y a quelque chose que nous avons appris récemment, c’est que tous nos plans peuvent être modifiés en un instant. Mais il y a des choses qui ne s’arrêtent pas, comme le diabète. La Dre Sylvia Brunoldi a souligné que près de 13% de la population adulte argentine vit avec le diabète et on estime que la moitié ignorent leur état. Ensuite, le Dr Graciela Fuente a souligné que le diabète est une maladie chronique et silencieuse qui peut entraîner de graves complications si elle n’est pas bien contrôlée et qui peut affecter la qualité de vie. Selon le Dr Alberto Lorenzatti, le diabète est plus que le glucose. Bien qu’à première vue on ne le voit pas, il affecte des organes tels que le cœur et les reins qui sont silencieusement affectés. Et pour le Dr Lucio Criado, avec un diagnostic précoce et un traitement approprié, cela peut être évité. Le Dr Guillermo Rosa Diez a assuré que le monde peut changer, que notre routine peut s’arrêter. Mais le diabète et ses complications, non. Son collègue, le Dr José Luis Navarro Estrada a rappelé que «votre cœur et vos reins ont besoin de vous». Et le Dr Sergio Aszpis a souligné que nombre de ces dommages pourraient être évités. La vidéo a été fermée par Carolina Rieger, de l’équipe D, qui s’est demandée, et avez-vous fait vos contrôles cette année?

Selon le dernier Atlas réalisé en 2019 par la Fédération internationale du diabète, d’ici 2045, le nombre de personnes touchées atteindra 700 millions. En Argentine, la prévalence du diabète est de 12,7% et continue de croître: selon la 4e enquête nationale sur les facteurs de risque réalisée par la Direction nationale de la promotion de la santé et du contrôle des maladies chroniques non transmissibles, le diabète a augmenté en 15 ans de 50%. De même, il y a eu une augmentation des pourcentages d’autres facteurs qui augmentent le risque associé à la maladie tels que l’obésité, le surpoids, la faible activité physique et l’hypertension artérielle.

Les statistiques mondiales indiquent que la proportion de personnes atteintes de diabète de type 2 augmente dans presque tous les pays et conviennent qu’une personne atteinte de diabète sur 2 n’est pas diagnostiquée. Dans cette optique, moins de 50% des personnes atteintes de la maladie ont un bon contrôle glycémique.

Comment le diagnostic de diabète sucré est-il posé?

Si cela est suspecté, en raison des manifestations susmentionnées, un test sanguin à jeun doit être effectué, dans lequel ils sont généralement taux de glucose élevés (Hyperglycémie); c’est-à-dire plus de 100. Une autre étude importante, qui permet non seulement le diagnostic, mais aussi de savoir si la personne est bien traitée ou non; est la mesure du sang du Hémoglobine glycosilée (qui est le pourcentage d’hémoglobine auquel se lie une molécule de glucose); dans quoi diabétiques mal contrôlés, d’habitude supérieur à 6%.

Traitement du diabète sucré

“Le mieux, le plus efficace, et le plus économique des traitements, est le prévention avec détection précoce des facteurs de risque (héritage génétique; mode de vie sédentaire, surpoids et obésité, mauvaise alimentation; manque de certains nutriments tels que la vitamine C, entre autres); avec lui changement des habitudes hygiéno-diététiques et des comportements appropriés que requiert un tel problème », Le Dr Roberto Quiñones Molina, directeur du Centre de réadaptation Rebiogral et membre à part entière de la Société argentine de neurologie, a déclaré à Infobae.

Et il a ajouté: 2Une fois le diagnostic posé, un Traitement interdisciplinaire, auquel ils doivent participer Médecins de différentes spécialités (diabétologues, cliniciens, neurologues, ophtalmologistes, urologues, etc.) en plus des nutritionnistes, des kinésiologues et des professeurs d’éducation physique; Psychologues, entre autres professionnels. Dès que possible vous avez le diagnostic de diabète et un traitement pharmacologique et physique adéquat est indiqué, meilleur est le pronostic et moins de complications; avec plus de vitalité, de motilité, d’auto-validation, de qualité de vie et de bonheur ».

