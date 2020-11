Alberto Fernández et Mauricio Macri (photo de Ronaldo SCHEMIDT / .)

Le téléphone de Roberto Lavagna sonne. Sur l’écran, il est écrit «Alberto». Il est le président. Il vous appelle pour le consulter et échanger des impressions. Chacun parle de sa place. Jusqu’à il n’y a pas longtemps, le téléphone de Lavagna sonnait également et l’écran pouvait lire «Mauricio». C’est le président d’alors qui l’a appelé aux mêmes fins. Ils ont également parlé, chacun de chez eux.

Il est vrai que les conversations avec Alberto sont plus fréquentes. Mais l’arrangement est le même avec les deux. La fréquence a à voir avec l’initiative des présidents. Et la volonté de parler répond franchement à la nécessité de soutenir le dialogue politique et citoyen pour garder les perspectives au sein d’un même canal, dans un contexte très difficile.

Ce serait également bien si le nom “Alberto” apparaissait sur le téléphone de Mauricio et vice versa. Que les conditions pour tenir un dialogue sont devenues une argumentation au milieu de ce dialogue. Et ce serait aussi bien que ces conversations radio deviennent des rassemblements, dans un cercle vertueux, où le motif central était les problèmes des Argentins et les moyens possibles d’orienter les solutions.

Ne pas accepter le dialogue avec un gouvernement qui, bien que beaucoup n’aiment pas qu’il soit d’origine démocratique, équivaut à couper les freins avant de commencer la course.

Si l’on interprète que participer à la conversation avec le parti au pouvoir en fait partie, c’est manichéen. Le dialogue porte avec lui une attente d’accords possibles au profit du peuple; le négatif, par contre, ne sera jamais le prélude à quelque chose de bien. Quelle chose positive peut arriver après avoir brisé les ponts?

Le maintien de positions amères ne sert que les intérêts de ceux qui trouvent des avantages dans la confrontation et, par conséquent, voient la commodité de serrer la corde. Ce n’est pas le moment de le faire. En fait, ça ne l’est jamais.

Bien sûr, essayer d’avancer sur la propriété privée est faux, que concevoir une justice personnalisée n’est pas bon, que fermer les yeux sur l’occupation des terres est terrible, qu’affirmer une politique économique basée sur de plus en plus d’impôts n’est pas pratique, mais le meilleur endroit pour l’exprimer sont les espaces de dialogue: ceux qui existent et ceux qui doivent être créés.

Il n’y a pas de meilleur moyen et cela a été démontré à maintes reprises au cours des 50 dernières années en Argentine. C’est arrivé avec La Hora del Pueblo, en 1970; avec le Multipartidaria en 83; avec le Pacte d’Olivos en 94 et avec le Dialogue argentin en 2002. Les premières expériences ont été menées par des partis organisés, qui à l’époque étaient répandus dans la société. L’une des missions en suspens est précisément de leur permettre de se consolider à nouveau. Dans ce qui suit, les forces de production – capital et travail -, les églises et autres institutions de la société ont été incorporées.

Mais le coup d’envoi du match, jouant pour la même équipe, l’Argentine, bien que dans des positions différentes sur le terrain, doit être donné ensemble par les dirigeants élus par le peuple.

Peut-être qu’une façon de démarrer un dialogue est de passer par les représentants les plus dialoguants de chaque partie. Sa mission serait de générer des protocoles; aplanir le chemin.

L’auteur est journaliste et consultant