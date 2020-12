La bataille inhabituelle au Congrès des États-Unis sur la demande du président Donald Trump que des chèques d’aide de 2000 dollars soient émis aux personnes pour faire face au coronavirus a été transmise au Sénat mardi, où les républicains se sont opposés à une augmentation des dépenses. Ils font face à des pressions pour approuver un allégement supplémentaire.

Miami World.

La Chambre des représentants dirigée par les démocrates a approuvé les paiements directs lundi par 275 voix contre et 134 contre, et les démocrates du Sénat prévoient de faire pression sur Mitch McConnell, le chef républicain de la chambre haute, pour qu’il autorise un vote. le projet. Ils ont menacé de suspendre d’autres procédures dans cette chambre jusqu’à ce que je le fasse.

Le Sénat doit examiner l’opportunité d’annuler le veto de Trump sur un projet de loi de financement de la défense de 740 milliards de dollars. La Chambre des représentants a voté lundi pour annuler le veto à 322-87, et une majorité de républicains ont voté aux côtés des démocrates.

Si le Sénat ratifie la décision de la chambre basse, le projet de loi deviendra loi. Ce serait la première dérogation à un veto de l’administration Trump, qui prend fin le 20 janvier lorsque le président élu Joe Biden prend ses fonctions.

La décision du Sénat sur le veto était attendue mercredi, mais pourrait être reportée en raison de différences sur les paiements d’aide aux coronavirus.

Un programme d’aide bipartisan de 892 milliards de dollars et un projet de loi de dépenses de 1,4 billion de dollars que Trump a promulgué dimanche comprend des chèques de 600 dollars pour les personnes les plus durement touchées par la pandémie, qui en a infecté plus de 19 millions. Américains et a tué plus de 333 000 personnes.

La promulgation du paquet par Trump a empêché la fermeture du gouvernement, mais le président a fait pression pour que les chèques de relance soient portés à 2000 dollars et a réitéré cette demande mardi, écrivant sur Twitter: “Donnez au peuple 2000 dollars, non 600. Ils ont assez souffert! ».

Le sénateur démocrate Bernie Sanders, qui s’est fait le champion de l’augmentation des paiements directs aux Américains, a menacé lundi d’empêcher le Sénat d’agir rapidement pour annuler le veto de Trump sur le projet de loi sur la défense jusqu’à ce que McConnell autorise un vote sur les chèques de 2000 $. .

“Cette semaine au Sénat, Mitch McConnell veut voter pour annuler le veto de Trump sur le projet de loi de financement de la défense de 740 milliards de dollars, puis rentrer chez lui d’ici la nouvelle année”, a déclaré Sanders sur Twitter.

“Je vais m’opposer jusqu’à ce que nous obtenions un vote sur le projet de loi prévoyant un paiement direct de 2 000 $ à la classe ouvrière.”