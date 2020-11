Tijuana, en Basse-Californie, est un point clé pour le transfert de médicaments vers les États-Unis (Photo: Cuartoscuro)

Le couloir Tijuana (Mexique) -Californie (USA) concentre 75 pour cent de fentanyl qui entre dans l’Union américaine par la frontière nord du Mexique. Ce médicament fabriqué sur le territoire mexicain avec des produits chimiques envoyés depuis ChineC’est le plus meurtrier et laisse la plus grande marge de profit aux trafiquants de drogue que toute autre drogue. Pourtant, ses saisies au Mexique sont rares. Selon les autorités, le faible poids requis pour chaque dose d’opioïde rend le dépistage et les saisies difficiles.

La consommation de cette drogue, l’une des plus addictives et mortelles, est de plus en plus courante, c’est pourquoi les organisations criminelles y ont vu un commerce 20 fois plus rentable que l’héroïne.

Sa demande et sa concurrence sur le marché ont provoqué plus de surdoses, car les cartels utilisent des produits chimiques plus nocifs (et moins chers) pour faire fonctionner la drogue et faire plus de profits, c’est-à-dire que les trafiquants de drogue cherchent à remplacer une drogue par une autre ou à la combiner. .

La DEA a constaté que les précurseurs chimiques du fentanyl proviennent de Chine. De là, ils sont principalement envoyés au Mexique – parfois via les États-Unis, parfois directement – pour la fabrication et le transfert aux États-Unis.

Comme indiqué dans divers rapports, les utilisateurs de fentanyl décrivent qu’ils ressentent du plaisir et oublient tous les soucis, le bonheur et qu’ils sortent de leur conscience. Cette semaine, à Tijuana, dans le quartier d’Infonavit, la mort de deux hommes ayant subi une surdose de ce médicament a été signalée. Deux autres hommes ont réussi à se sauver grâce aux services d’urgence.

Deux corps ont été retrouvés à l’intérieur d’un camion à Tijuana, en Basse Californie (Photo: Cuartoscuro)

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Violence à Tijuana: en une seule journée, ils ont retrouvé des restes humains, deux corps et un homme tué

Un douanier a dénoncé les menaces du cartel de Sinaloa après une lourde saisie