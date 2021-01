Le chef du Parti républicain au Sénat, Mitch McConnell, à la direction républicaine du Congrès.

Les funérailles du sénateur John McCain, prisonnier de guerre au Vietnam, un homme modéré reconnu par tous les secteurs lorsqu’il était au Congrès, a été le dernier grand acte des républicains. Ils étaient là, dans la cathédrale de Washington DC, leurs principaux dirigeants et leurs pairs de l’opposition démocrate. Susan Glasser, a écrit dans Le new yorker que c’était un double sillage, là ils tiraient aussi le GOP (Grande vieille fête) des républicains d’Abraham Lincoln. Donald Trump était à la Maison Blanche depuis deux ans et engloutissait le parti. Très peu de républicains ont résisté à ces chants de sirène. Ils ont été emportés par la vague trumpiste et aujourd’hui, avec le milliardaire hors du pouvoir, ils se battent pour garder le parti cohésif avant que Trump ne mette fin à la fête.

En mars 2016, le sénateur républicain de l’Utah, Mitt Romney, qui avait perdu l’élection présidentielle contre Barack Obama quatre ans plus tôt, a déclaré à propos de Trump, candidat à l’investiture du GOP: “Si nous, les républicains, élisons Trump, les perspectives d’un avenir sûr et prospère seront considérablement réduites. “ Mitt Romney, avec qui le regretté McCain était d’accord, a répété à maintes reprises: «Aujourd’hui, il y a une compétition entre le trumpisme et le républicanisme. Le trumpisme a été associé au racisme, à la misogynie, aux préjugés, à la xénophobie, à la vulgarité et plus récemment à la menace de violence.. Je déteste chacun d’eux ». En mai 2016, le sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham est allé plus loin. “Si nous nommons Trump, nous nous détruirons … et nous l’aurons mérité.” Quelques jours plus tard, Trump avait suffisamment de délégués pour boucler la nomination et Graham s’est donné corps et âme. Il a commencé à jouer au golf avec le magnat et à devenir de plus en plus influent à la Maison Blanche. Romney est resté ferme. Il a été le seul sénateur républicain à voter pour la première mise en accusation contre Trump.

Romney l’a de nouveau dénoncé lors de sa dernière tentative de rester à la Maison Blanche malgré la perte des élections. «Ce qui s’est passé ici était une insurrection, encouragée par le président des États-Unis. Tous ceux qui choisissent de continuer à soutenir ce jeu dangereux et rejettent les résultats d’une élection démocratique et légitime seront considérés comme Complice d’une attaque sans précédent contre la démocratie. On se souviendra d’eux pour ce rôle dans un épisode embarrassant de l’histoire américaine. Ce sera son héritage », a lancé le sénateur. L’assaut du Capitole, encouragé par Trump, a donné une pause aux autres républicains. Même certains représentants et sénateurs du parti avaient déjà exprimé leurs doutes avant l’assaut du Congrès. L’audio dans lequel Trump a fait pression sur le secrétaire d’État géorgien, le républicain Brad Raffesnperger, “Trouver” 11 780 votes dont il était censé avoir besoin pour gagner l’État du sud, il a marqué une ligne rouge. Très tard, ils ont réalisé que Trump était un danger, mais il vaut toujours mieux tard que jamais.

C’était même trop pour le vice-président lui-même, Mike Pence, qui a fini par approuver les résultats du collège électoral lors de la session conjointe du Congrès, lorsque les miliciens Trump ont pris d’assaut le bâtiment historique. «La violence ne gagne jamais. La démocratie gagne. C’est toujours la maison de ville”Il a dit après l’agression. Il a également assuré qu’il serait à l’inauguration de Joe Biden le 20 janvier malgré que Trump ne le fasse pas. Et même le chef impitoyable des républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui a soutenu et défendu Trump pendant les quatre années de son mandat, a fini par reconnaître que, s’ils empêchent l’investiture de Biden, “Notre démocratie entrera dans une spirale de mort.”

D’autres républicains comme le sénateur du Texas, Ted Cruz, ils sont aux côtés de Trump. Ils pensent à 2024. Trump part, mais le Trumpisme demeure et ils pourraient capitaliser sur ces votes. Il y a 75 millions de personnes qui ont payé le magnat de New York. Et selon une enquête de YouGov, 45% des électeurs républicains soutiennent l’assaut du Capitole. Plusieurs historiens pensent que cette situation conduira à une scission inévitable du parti et la comparent à ce qui s’est passé il y a 170 ans. Les différences entre l’anti-esclavage et la pro-esclavage ont fait Fête Whig briser en morceaux. Ils ont massivement perdu les élections de 1852 au profit des démocrates qui sont venus avec Frank Pierce à la Maison Blanche. “Le parti est mort, mort”, proclamé à l’époque l’un de ses principaux dirigeants. Et c’était ainsi, deux ans plus tard le Parti républicain dirigé par Abraham Lincoln a émergé de ses cendres, ancien chef whig, qui a remporté la présidence en 1860. Trump, qui a répété pendant les quatre dernières années qu’il était le meilleur président des États-Unis “sauf peut-être pour Lincoln”, finit maintenant par être le divisionniste.

«La rhétorique populiste de Trump a fonctionné parce qu’elle a convaincu la moitié des républicains. De deux façons. D’une part, avec l’antagonisme de “Il y a toujours un ennemi à blâmer pour tous les maux, et ce sont eux les victimes.”, d’autre part avec le patriotisme “Non seulement les ennemis de Trump vont-ils contre lui, mais ils attaquent en fait le cœur même de l’Amérique.”. Ce sont des messages émotionnels qui font appel à l’injustice et vont à l’encontre des élites politiques, ce qui est extrêmement difficile à éliminer par la rationalité », a-t-il expliqué. Xavier Peytibi, Consultant politique espagnol sur le site El Independiente. Quoi qu’il en soit, un parti républicain divisé ne gagnera pas. Et il y a deux options: soit le parti durcit certaines positions pour se rapprocher de l’électeur Trumpien, soit il reste dans la modération. en attendant la démobilisation des Trumpistas. Bien que ce dernier dépendra de Trump et de savoir s’il met un héritier politique à son mouvement », ajoute Peytibi.

L’héritier qui est apparu ces derniers mois fait partie de la famille, son fils Donald Jr.ou Eric. C’est lui qui a prononcé des discours enflammés, pleins de rhétorique et de lacunes dans les idées, pendant la campagne et les manifestations qui ont suivi pour la fraude présumée dénoncée par Trump. Et tout sera basé sur les médias accros qu’ils ont toujours été la plate-forme de Trump. Il a déjà contacté des journalistes militants pour créer une chaîne de télévision pour rivaliser avec sa bien-aimée – jusqu’à ce qu’ils reconnaissent le résultat des élections – Fox News. Avant, vous essaierez probablement de créer une sorte de réseau sur Internet pour rester en contact avec vos abonnés depuis Je ne peux pas le faire sur Twitter, un autre média aimé jusqu’à ce que son compte soit fermé pour incitation à la violence et au mensonge, ou Facebook. Il a déjà le sénateur républicain Marco Rubio – un autre hispanique comme Ted Cruz – qui lui donne des arguments politiques. «Si nous revenons maintenant au parti traditionnel du libre-échange sans entraves, je pense nous allons perdre la base électorale que Trump nous a apportée aussi vite que nous l’avons eue. Nous ne pouvons pas revenir là-dessus », a-t-il déclaré dans une interview accordée au site. Axios.

D’autres historiens et analystes sont convaincus que le Parti républicain a suffisamment d’histoire et de résilience pour rester ferme avec sa ligne conservatrice traditionnelle. “Rien ne changera pour les républicains une fois que Trump quittera le pouvoir”, a-t-il assuré à l’agence. . Allan Lichtman, professeur d’histoire à l’Université américaine. «Ce n’est pas que Trump a révolutionné le GOP, mais que renforcé ses pires éléments, comme le mépris des faits ou le déni du changement climatique“Il ajouta.

Et Rachel Blum, professeur à l’Université d’Oklahoma assure que «le mouvement ultra-conservateur du Tea Party, qui a commencé à infiltrer le parti il ​​y a plus d’une décennie, avait déjà articulé certains des éléments réactionnaires qui finiraient par constituer la base du Trumpisme. L’évolution du Parti républicain vers une politique basée sur la lutte contre ce qu’ils perçoivent comme une menace pour leur statut de la part des immigrés et de la mondialisation n’a pas commencé avec Trump, et ne s’arrêtera pas avec Trump.

Et en ce qui concerne la candidature de Trump pour 2024 – à Washington, il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait la lancer mercredi prochain au même moment où Biden prête serment – il est fortement douteux. En principe, d’ici là il aura 78 ans et aura de gros problèmes financiers. Accumuler plus de 400 millions de dollars de dettes auprès des banques et ils exigent la même chose pour les impôts impayés. Le bureau du procureur de la ville de New York enquête pour savoir si Trump a commis des crimes de fraude bancaire et d’assurance. Il a également plusieurs autres poursuites intentées pour ses mensonges sur le processus électoral, ses relations avec la Russie et de fausses accusations contre la presse. Ceci, sans compter sur la destitution qui a déjà été approuvée à la Chambre des représentants et qu’il peut le disqualifier pour n’importe quel poste élu.

Le dilemme se pose déjà pour les républicains. Au cours de ces quatre années, la grande majorité de ses membres a planifié au-dessus du Trumpisme sans problèmes majeurs. L’assaut du Capitole a tout changé. Maintenant, ils devront décider de continuer après l’homme qui leur apporte les votes ou de revenir à la ligne traditionnelle conservatrice, même s’il leur faut plusieurs années pour revenir à la Maison Blanche.

