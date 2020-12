Hier soir, 300 personnes ont pu fêter Noël grâce à un événement solidaire (Photo: Franco Fafasuli)

Un wrap au poulet avec une salade russe et une salade de fruits. C’était le menu du réveillon de Noël en plein air qui 300 personnes ont apprécié Ciel ouvert. Au total, ce sont environ 1.200 habitants des quartiers de Monserrat et de la Constitución qui profiteront de ces dîners de solidarité qui, d’hier au 27 décembre, sont organisés par l’Iglesia Evangélica Bautista del Centro, l’une des plus anciennes congrégations évangéliques de la ville, qui Il a 137 ans de travail sans interruption dans le centre de Buenos Aires.

Le dîner a eu lieu au 1500 avenue Independencia entre les rues Luis Sáenz Peña et Virrey Cevallos, devant le bâtiment central de la congrégation religieuse, où 60 tables étaient disposées. Pour le réaliser, le gouvernement de la ville de Buenos Aires a approuvé un permis spécial que l’Église a demandé pour couper la circulation pendant les quatre nuits.

Une des familles convoquées par l’église évangélique baptiste du Centre célèbre l’arrivée de 12 personnes dans la nuit (Photo: Franco Fafasuli)

Les dîners «Solidarité de Noël» ont lieu chaque année depuis 2001 avec les personnes les plus démunies des quartiers environnants. Mais cette année 2020, l’activité est différente. En raison de la pandémie de coronavirus, outre le nombre de personnes qui reçoivent le service, la particularité de l’événement est qu’il se déroule dans la rue. Pour que cela se réalise hier soir, 75 bénévoles ont travaillé pour que ceux qui en ont le plus besoin puissent fêter Noël.

Il y avait une clôture, le soutien d’une MÊME ambulance et le soutien de la police de la ville et de la circulation, qui réservait trois voies pour l’activité et en laissait autant de libres. Et un protocole strict. Qui était là en premier lieu ils ont dû réserver leur place à un numéro WhatsApp. Comme expliqué Prisicila Dergarabedian, l’un des organisateurs, «Tout s’est très bien passé. Nous avons vu des gens heureux, dans les situations particulières de chacun. En entrant, les gens sont invités à remplir un affidavit et leur température a été prise dans quatre positions, s’il y avait quelqu’un avec 37,5 degrés ou plus, ils n’entrent pas mais on leur donne la nourriture dans une boîte à emporter. Heureusement, rien de tout cela ne s’est produit. ” En outre, il y avait des couverts et des serviettes jetables, des repas séparés, des verres pour chacun, des bains chimiques, des boissons, du pain et des vinaigrettes.

L’un des couples qui, avec des protocoles stricts, ont célébré Noël à l’indépendance en 1500 (Photo: Franco Fafasuli)

Le pasteur principal de l’église, Carlos Mraida, Il a expliqué que l’initiative consiste à «honorer la dignité des personnes actuellement en difficulté matérielle, en leur offrant de l’amour, de la compagnie et le service d’une table de Noël. L’initiative fait partie du travail social abondant que les Églises évangéliques mènent dans la ville et à la campagne, aidant et promouvant des millions d’Argentins ».

Cette activité spéciale fait partie du vaste travail social que cette église, la première congrégation baptiste d’Argentine, réalise tout au long de l’année avec divers plans alimentaires, salles à manger, programmes sportifs et culturels pour les plus démunis. En dehors de ces quatre dîners, quotidiennement, en collaboration avec le Crecer Center, ils livrent environ 330 viandes.

Le pasteur principal de l’Église évangélique baptiste du Centre, Carlos Mraida, dans son message de Noël (Photo: Franco Fafasuli)

Selon Dergarabedian, 1270 des rations qui ont été consommées hier soir et qui seront livrées dans les prochains jours ont été fournies par le gouvernement de la ville de Buenos Aires. Elle est plongée dans le travail social depuis un an avec les familles du quartier. Et il souligne que la plupart des personnes qui viennent sont des sans-abri, vivant dans des hôtels ou des étrangers qui n’ont nulle part où passer ces dates. Hier soir, j’ai remarqué la présence de nombreux hommes célibataires, âgés en moyenne de 50 ans. Cela a attiré mon attention “.

«Au fur et à mesure que les nouvelles se répandent, pour aujourd’hui et demain, nous attendons plus de monde», prédit le volontaire. Le menu de ce 25 décembre sera composé de bœuf cuit au four avec salade de carottes et de chou et de flan à la vanille pour le dessert. Pour demain il y aura Poulet à la milanaise avec patates douces et courge dorée et flan. Et le dimanche, dernier jour de l’événement solidaire, porc à la moutarde avec riz printanier et gâteau au chocolat et fraises. Et il y aura aussi 20 portions pour les coeliaques.

Sur l’Avenida Independencia à 1500 60 tables ont été disposées (Photo: Franco Fafasuli) À l’intérieur du bâtiment de l’église évangélique baptiste du Centre, le Père Mraida donne les dernières indications aux volontaires (Photo: Franco Fafasuli) Il y avait aussi de la musique pour fêter Noël (Photo: Franco Fafasuli) Les tables occupaient trois voies de l’Avenida Independencia à 150, juste en face du bâtiment principal de l’église (Photo: Franco Fafasuli) Il y avait une majorité d’hommes célibataires, avec une moyenne d’âge de 50 ans (Photo: Franco Fafasuli) Les 60 tables ont été partagées par les gens, qui ont célébré Noël en paix (Photo: Franco Fafasuli) Une des familles ayant participé à la nuit de Noël solidaire (Photo: Franco Fafasuli) Le père Mraida à un autre moment de son message (Photo: Franco Fafasuli) Du pain sucré et une boisson pour trinquer. Adultes et enfants ont eu l’occasion de célébrer les fêtes (Photo: Franco Fafasuli) Malgré les besoins, la nuit a eu un esprit festif (Photo: Franco Fafasuli) Une fille, concentrée sur sa lettre au Père Noël, quelques heures avant 12 heures (Photo: Franco Fafasuli) Au total, 1200 personnes pourront profiter des festivités en quatre nuits (Photo: Franco Fafasuli)

