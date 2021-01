Alfonso de Maria y Campos était directeur général de l’INAH (Capture YouTube INAH)

Le secrétaire aux relations extérieures, Marcelo Ebrard, a annoncé mercredi après-midi la mort de Alfonso de Maria y Campos, qui était ambassadeur du Mexique et directeur de Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH).

Sur son compte Twitter, le ministre mexicain des Affaires étrangères a publié un message pour regretter la mort du diplomate.

«Je regrette la mort sensible de l’ambassadeur Alfonso de Maria y Campos, brillant diplomate et promoteur de la diplomatie culturelle mexicaine. Il a dirigé l’Institut Matías Romero et l’Institut national d’anthropologie et d’histoire. Grande perte pour ceux d’entre nous qui ont eu la chance de le rencontrer », écrit-il sur le réseau social.

Ebrard n’a pas divulgué plus de détails sur les causes de la mort d’Alfonso de María y Campos.

Message de Marcelo Ebrard sur la mort d’Alfonso de María y Campos

Après la publication de son message, il y a eu des réactions immédiates pour se joindre aux condoléances.

Il ancien président Felipe Calderón a écrit: «C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de l’estimé Ambassadeur Alfonso de Maria y Campos, qui était le directeur de @INAHmx. Michoacano et Patzcuarense. Repose en paix. Mes condoléances à sa famille “.

José Antonio Meade, qui était candidat à la présidence du Mexique lors du processus électoral de 2018, a également publié un message sur le réseau social à propos de la mort du diplomate. «C’est avec une profonde tristesse que j’apprends la mort d’Alfonso de Maria y Campos. Grand ami. Il a dirigé le @imatiasromero et dirigé le @INAHmx. Homme de diplomatie et de culture. A sa famille et aux nombreuses personnes qui l’aimaient, j’envoie un câlin et j’offre mes prières ».

Consuelo Sáizar, un fonctionnaire de l’administration Felipe Calderón, s’est joint aux expressions de regret. “Mes condoléances à la famille d’Alfonso de Maria y Campos, pour sa mort sensible”, a-t-il commenté sur Twitter.

Sa trajectoire

Selon une biographie publiée par le musée Amparo, Alfonso De Maria y Campos Castelló a étudié le droit et les sciences politiques à la Université nationale autonome du Mexique (UNAM), où plus tard il développera également des activités en tant qu’enseignant.

Depuis 2005, il a été nommé ambassadeur (YouTube Capture Martha Chapa)

Dans la Maison maximum d’études, il a également été coordinateur de l’extension universitaire.

Au cours de sa carrière dans la fonction publique, De María y Campos a été directeur général des publications du Conseil national de la culture et des arts (Conaculta) et directeur général de l’INAH (de décembre 2006 à décembre 2012)

Dans son travail au sein du Ministère des relations extérieures, qu’il a rejoint en 1988, Il a occupé les postes de directeur général des affaires culturelles. Il a été nommé directeur général pour l’Europe en 1993. Il a ensuite été nommé consul général du Mexique à San Francisco, Californie en mars 2004 et a reçu le grade d’ambassadeur en avril 2005.

De mai 2013 à octobre 2015, il a été directeur général de l’Institut Matías Romero.

«Ma motivation était une vocation de service, au Mexique et aux Mexicains que j’avais incarnés depuis le début de ma carrière universitaire», a-t-il commenté son travail dans les relations extérieures lors d’un entretien publié sur la chaîne YouTube du ministère des Affaires étrangères.

Il a ensuite souligné le travail culturel réalisé au cours de sa carrière et également en tant que consul à San Francisco.

«Le service est une vocation, mais ce n’est pas une prison», était le message qu’il avait l’habitude de transmettre aux nouvelles générations du service extérieur mexicain.

