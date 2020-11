Antony Blinken. REUTERS / Henry Romero / fichier photo

Le président élu américain Joe Biden prévoit de nommer le diplomate vétéran Antony Blinken au poste de secrétaire d’État, une décision qui pourrait signaler un retour au multilatéralisme. après le départ de Donald Trump des alliés traditionnels du géant nord-américain, ont rapporté ce dimanche les médias locaux.

Blinken, 58 ans, est l’un des principaux collaborateurs du Parti démocrate en politique étrangère et était déjà numéro deux du département d’État sous Barack Obama lorsque Biden était vice-président.

Selon l’agence Bloomberg et le journal The New York Times, le président élu prévoit d’annoncer sa nomination mardi.

Si confirmé par le Sénat, Blinken remplacerait Mike Pompeo au pouvoir, dont les priorités à la pointe de la diplomatie américaine comprenaient une relation sans compromis avec la Chine et l’endiguement de l’Iran.

La nomination de Blinken au poste de secrétaire d’État pourrait aider à rassurer les alliés traditionnels du pouvoir américain, mis à l’écart – et parfois insultés – par Trump.

La sélection de Blinken n’est pas une surprise: c’était le nom qui sonnait le plus fort dans les piscines, avec ceux de l’ancien conseiller à la sécurité nationale d’Obama à la Maison Blanche, Susan Rice, et du sénateur démocrate Chris Coons..

Antony Blinken, lorsqu’il était sous-secrétaire d’État américain, Yun Byung-se, ministre sud-coréen des Affaires étrangères. .

Blinken, qui parle couramment français et joue de la guitare à ses heures perdues, aura pour mission de rapprocher les États-Unis de ses alliés et des forums multilatéraux dont le pays s’est éloigné sous la présidence actuelle de Donald Trump.

Blinken prendra en charge la gestion des projets de Biden de réintégrer les États-Unis dans l’accord Par.est contre le changement climatique, l’accord nucléaire avec l’Iran et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Décrit par certains comme un centriste avec une certaine tendance interventionniste, Blinken croit en l’accueil des réfugiés par les États-Unis et a déclaré il y a quelques mois que si Biden arrivait au pouvoir, il chercherait à augmenter l’aide au Guatemala, au Honduras et au Salvador. s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine vers le nord.

En ce qui concerne l’Europe, Blinken estime que les Etats-Unis doivent reconnaître le vieux continent comme un allié “vers lequel se tourner comme le premier recours, pas le dernier, face aux défis”, a-t-il déclaré lors d’une conférence en juillet au centre d’étude. Institut Hudson.

Le diplomate tentera également de changer la dynamique de la concurrence des États-Unis avec la Chine sans abandonner cette lutte, en promouvant des initiatives multilatérales sur le commerce, l’investissement dans la technologie et les droits de l’homme.s plutôt que de faire pression sur les nations pour qu’elles choisissent entre les deux pays, selon le New York Times.

Blinken conseille Biden depuis près de deux décennies, d’abord en tant qu’assistant principal lorsque l’actuel président élu faisait partie du Comité des affaires étrangères du Sénat, puis en tant que conseiller à la sécurité nationale une fois qu’il est devenu vice-président (2009-2017).

Dans ce rôle, Blinken a aidé à développer la réponse américaine à l’instabilité au Moyen-Orient lors du printemps arabe qui a commencé en 2011, avec des résultats mitigés en Égypte, en Irak, en Syrie et en Libye, selon le Times.

Antony Blinken. REUTERS / Christian Hartmann / fichier photo

Le diplomate, qui est un parent d’un survivant de l’Holocauste, a reconnu que le futur gouvernement Biden sera en mesure de consacrer moins de ressources au Moyen-Orient que celles des administrations précédentes, compte tenu des travaux en cours dans d’autres domaines.

De plus, selon le Washington Post, Biden prévoit de nommer Linda Thomas-Greenfield, une ancienne diplomate de carrière dans le service extérieur américain qui a été commissionnée pour l’Afrique au département d’État et ambassadrice au Libéria pendant la présidence d’Obama, comme ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU..

Biden nommera son premier élu dans son équipe gouvernementale mardi, selon son chef de cabinet, bien que Trump continue avec ses allégations de fraude sans preuves malgré une opposition croissante au sein de son propre parti.

Le démocrate a poursuivi ses préparatifs pour assumer la présidence le 20 janvier, malgré les tentatives de Trump de contester les résultats des élections du 3 novembre.

“Ils verront les premières élections du président élu pour son cabinet mardi de cette semaine“Son chef de cabinet, Ron Klain, a déclaré dimanche à ABC This Week.

Klain a cependant refusé de préciser quels postes Biden annoncerait, bien que Biden lui-même ait déclaré la semaine dernière qu’il avait déjà décidé qui occupera le poste clé de secrétaire au Trésor.

Un nombre croissant de républicains ont déjà reconnu la victoire de Biden, ou du moins ils ont exhorté la General Services Administration – une agence généralement discrète qui gère la bureaucratie fédérale – à débloquer des fonds pour la transition.

Avec des informations de l’. et de l’.

PLUS SUR CE SUJET:

Biden a rencontré des dirigeants démocrates au Congrès pour planifier les 100 premiers jours de son administration

L’État de Géorgie a certifié la victoire électorale de Joe Biden

Poutine a déclaré qu’il ne féliciterait Biden qu’après l’annonce “légitime et légale” des résultats des élections.

Joe Biden assemble déjà son cabinet: qui sont les principaux candidats