Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré dimanche qu’il s’était volontairement mis en quarantaine après être entré en contact avec une personne qui avait été testée positive au COVID-19., même s’il ne présente aucun symptôme.

“J’ai été identifié comme contact avec une personne qui a été testée positive pour # COVID19», Informe Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un tweet.

“Je vais bien et je n’ai aucun symptôme mais j’observerai une quarantaine dans les prochains jours, conformément aux protocoles @WHO et je travaille à domicile”, a-t-il ajouté.

Tedros a été en première ligne des efforts de la plus haute autorité de l’ONU en matière de santé pour enrayer la pandémie, qui a fait près de 1,2 million de morts. et a infecté plus de 46 millions de personnes dans le monde depuis l’apparition du nouveau coronavirus en Chine à la fin de l’année dernière.

Sur Twitter, il souligne qu ‘”il est extrêmement important que nous nous conformions tous aux règles de santé”.

“C’est ainsi que nous allons briser la chaîne de transmission du # COVID19, éradiquer le virus et protéger les systèmes de santé.”

D’autre part, Bien qu’un vaccin n’ait pas encore été approuvé, environ 40 pays et territoires d’Amérique latine et des Caraïbes ont déjà obtenu les doses nécessaires pour une première phase de vaccination contre le COVID-19, qui jusqu’à ce samedi a fait quelque 400 000 morts dans la région.

«Nous soutenons la région pour qu’elle participe au mécanisme COVAX, dont l’objectif principal est que tous les pays reçoivent les vaccins en même temps lorsqu’ils sont prêts», déclare Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS-OMS). , en mettant en évidence l’histoire des inégalités d’accès.

Dans le forum virtuel “Couvrir des histoires sur les vaccins COVID-19 de manière responsable et basée sur des preuves“, Barbosa a cité à titre d’exemple que” lors de la pandémie de grippe H1N1 (2009-2010), en Amérique latine les pays les plus pauvres n’ont eu accès aux vaccins que 6 à 8 mois après les pays riches “, une inégalité qui est souhaitée combat avec le mécanisme COVAX.

Cet accès est une préoccupation croissante pour l’Amérique latine et les Caraïbes, qui enregistre ce samedi 11,1 millions d’infections (25% du total mondial) et avoisine 400000 décès (près de 30%) dus au coronavirus.

Avec des informations de l’.

PLUS SUR CE SUJET:

Le Brésil a dépassé la barrière de 160000 décès dus au coronavirus

Le prince William a eu COVID-19 en avril et l’a gardé secret

Des confinements courts et durs, la seule solution à l’épidémie de COVID-19 jusqu’à l’arrivée du vaccin