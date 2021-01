Le réalisateur de “Parasite” Bong Joon-ho a été sélectionné comme président du jury du 78e Festival international du film de Venise, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Le cinéaste oscarisé dirigera un jury de sept membres qui remettra les meilleurs prix de l’événement, dont le prestigieux Lion d’or. Il sera le premier sud-coréen à occuper ce poste.

«Je suis honoré d’être intégré à cette belle tradition cinématographique. En tant que président du jury – et plus important encore, en tant que cinéphile perpétuel – je suis prêt à admirer et à applaudir tous les merveilleux films sélectionnés par le festival. Je suis plein d’espoir et d’enthousiasme », a déclaré le directeur dans un communiqué.

Le directeur du festival, Alberto Barbera, a souligné le caractère historique de la sélection.

“Nous lui sommes extrêmement reconnaissants d’avoir accepté de mettre sa passion de cinéphile attentif, curieux et impartial au service de notre festival”, a déclaré Barbera. «La décision de confier le jury à un cinéaste coréen, pour la première fois dans l’histoire du festival, est également une confirmation que l’événement vénitien accueille le cinéma du monde entier et que les réalisateurs de tous les pays savent qu’ils peuvent considérer Venise comme leur deuxième maison”.

Le Festival du film de Venise a été l’un des seuls grands festivals de cinéma à se dérouler en personne l’an dernier au milieu de la pandémie. La 78e édition est prévue du 1er au 11 septembre.