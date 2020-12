. / EPA / JOSE COELHO

Lisbonne, 27 décembre . .- António Sarmento, 65 ans et directeur du service des maladies infectieuses de l’hôpital São João de Porto, a été aujourd’hui le premier vacciné contre le covid-19 au Portugal.

Il a reçu la dose en présence de nombreuses autorités, dont la ministre portugaise de la Santé Marta Temido, qui a fini par donner de longs applaudissements en signe de début du processus de vaccination contre le coronavirus dans la société portugaise.

“Je suis confiant”, a déclaré Sarmento après avoir été vacciné, tout en insistant sur le fait que “les études ont montré que les réactions sont similaires à celles d’autres vaccins viraux”.

Le ministre de la Santé a souligné «le travail commun» développé par l’ensemble de la société pour lutter contre la pandémie, salué le travail des professionnels de santé qui ont soigné les patients Covid et mis en garde contre les risques d’un hiver qui vient de commencer.

Les professionnels de santé des hôpitaux universitaires de Porto, Coimbra et Lisbonne seront les premiers à être vaccinés, après l’arrivée hier d’un lot de 9 750 doses, qui sera complété par 70 200 doses supplémentaires qui arriveront demain lundi.

Selon le plan de vaccination conçu par le gouvernement portugais, jusqu’en avril, ils prévoient de vacciner 950 000 personnes.

Les personnes issues des maisons de retraite médicalisées et leurs soignants, les professionnels de la santé et les personnes de plus de 50 ans souffrant de différents maux seront une priorité.

Dans cette première phase qui a débuté aujourd’hui et se terminera fin mars, on estime que 1,2 million de doses atteindront le Portugal, et ce sera gratuit et universel.

Le Portugal est en état d’urgence – le niveau d’alerte maximal du pays -, donc jusqu’au 7 janvier, il y a un couvre-feu qui commence à 13h00 les jours fériés et à 23h00 tous les jours.

De plus, le 31 décembre, les Portugais doivent rentrer chez eux au plus tard à 23 heures, et les 1er, 2 et 3 janvier le couvre-feu débutera à 13 heures.

Le nombre de décès enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie est de 6 556, tandis que ceux infectés depuis mars sont de 392 996 personnes.