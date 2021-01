Après l’incendie survenu ce samedi matin au poste de contrôle central 1 qui a provoqué des dizaines de personnes en état d’ébriété et un gardien de sécurité mort, les autorités poursuivent l’enquête de ce qui aurait pu causer l’incendie, cependant on s’est demandé s’il y avait un manque d’entretien ou une technologie obsolète.

Lors d’une session ordinaire des députés jeudi dernier, le sénateur du PRD Jorge Gaviño (qui était également directeur du métro) a interrogé le directeur du métro de la capitale Florence Serranía mise à jour de la vacance du responsable de la sous-direction générale de l’entretien alors elle a répondu que elle a assumé ce poste:

“Le métro a tellement de problèmes que j’ai décidé d’assumer cette double position et pour être en mesure de mettre pleinement en œuvre ce que le compteur exige et en aucun cas cela ne m’emportera. Et arrêtez d’écouter si le responsable est le matériel roulant ou le responsable de l’installation. Le métro nécessite une restructuration car nous sommes une entreprise avec un très fort degré d’obsolescence car elle était basée sur sa création il y a 50 ans », a-t-il répondu.

Bien qu’une restructuration et une mise à jour des matériaux et des pièces aient déjà été envisagées dans les «Onze engagements pris par le système de transport collectif du métro», le plan a été divisé et impliquait des millions que chaque administration n’a pas réussi à réaliser.

La ligne 1, la plus ancienne, a commencé son exploitation en 1969.

L’agence a également averti que rien que pour la demande de la ligne 1, qui dessert annuellement plus de 267 millions d’utilisateurs, elle a continué d’augmenter et que avait dépassé la capacité de service, en raison du manque de trains dans des conditions optimales.

«Cette croissance de la demande ne peut être satisfaite, en premier lieu en raison de pannes de train, couplée au fait qu’ils utilisent une technologie obsolète, de sorte que le nombre de trains sur la ligne ne peut pas être augmenté., ni la fréquence de leur passage, puisqu’un système de pilotage automatique à la pointe de la technologie est nécessaire pour les contrôler et éviter les accidents ».

Face à ces graves lacunes, le rapport recommandait l’achat d’au moins 45 voitures neuves, uniquement pour la ligne 1, et la modernisation de ceux qui circulaient.

En décembre 2016, le Metro Collective Transportation System a rapporté que par l’intermédiaire du Metro Master Trust (FIMETRO), créé deux ans plus tôt pour gérer les revenus de l’augmentation de deux pesos du tarif, il a acquis 10 trains, sur mesure. et conformément aux exigences de la ligne 1. Les nouveaux trains seraient reçus entre juin 2017 et novembre 2018.

En outre, ils ont fait état d’un programme de restauration, qui visait à récupérer 105 voitures hors circulation. Jusqu’en 2015, 18 trains avaient été récupérés et 6 réinstallés, dont le train Federico Campbell, entré en service le 20 mai 2014, sur la ligne 9, après avoir été «arrêté» pendant près de 8 mois.

Les dispositions qui ont été prises sont: “remplacement de 3 bancs de batteries et soumis à un processus de révision générale et de repeinture de carrosserie”, a-t-il été détaillé. Répare le il a coûté 18 millions 580 962 pesos.

Depuis au moins 2018, le STC a reconnu dans son plan directeur 2018-2020 la nécessité de rénover le poste car il avait une vieille technologie.

Ce n’est qu’en 2020, lorsque le STC a annoncé que l’appel d’offres pour le projet de rénovation du système électrique avait été attribué à un consortium d’origine chinoise avec un investissement de plus de 32 milliards de pesos.

Cependant, On estime que le projet serait achevé jusqu’en 2023.

Ainsi était le feu

incendie dans les bureaux du métro

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a signalé un violent incendie en les installations du poste de contrôle central du système de transport collectif du métro (STCM).

A 5 heures du matin de ce samedi un incendie a été enregistré dans les bureaux centraux de la STCM, Les pompiers et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux pour aider ceux qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment, puisque les étages 4 et 5 avaient des personnes piégées.

L’incident a été enregistré dans les bureaux situés rue Delicias, Colonia Centro.

À 6h30 du matin, Miryam Urzúa, Secrétaire à la gestion globale des risques et à la protection civile (SGIRPC) a signalé que la police du secteur U de la Police bancaire industrielle (PIB), María Guadalupe Torres, était tombée du quatrième étage en raison de à une dépression nerveuse qui a causé sa mort.

Le secrétaire à la gestion globale des risques et à la protection civile a signalé que l’incendie s’était produit en raison du déversement d’hydrocarbures dans quatre transformateurs situés au premier étage, Ceux-ci alimentent les lignes 2 et 4 du métro SCT.

L’incendie a été maîtrisé peu après 10h30, Claudia Sheinbaum a mentionné qu’il y avait 30 personnes intoxiquées par la fumée, et parmi les intoxiqués, il n’y avait personne de sérieux et tous ceux qui étaient dans le bâtiment ont été sauvés.

Face au problème de l’incendie, le Metro Collective Transportation System (STCM) a rapporté sur son compte Twitter que les responsables du Secrétariat à la sécurité des citoyens de Mexico soutiennent les usagers du métro pour la suspension du service sur six lignes.

