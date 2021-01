15 minutes. Le directeur du United States Census Office (USA), Steven Dillingham, a annoncé sa démission ce lundi, après une direction marquée la semaine dernière par des accusations liées à des pressions pour ne pas enregistrer ces migrants en situation irrégulière, en vue de profiter aux républicains dans la répartition des sièges au Congrès.

“À compter du 20 janvier 2021, je quitterai mon poste de directeur du United States Census Bureau.. J’ai un sourire sur mon visage et de la gratitude dans mon cœur pour tout ce que vous avez fait pour notre nation », a écrit Dillingham dans une lettre d’adieu à son équipe.

L’investigation

Dillingham est choisi pour une enquête du département du commerce. On dit qu’il a fait pression sur les fonctionnaires de son bureau pour qu’ils n’incluent pas les migrants en situation irrégulière dans le recensement avant que le président, Donald Trump, ne quitte la Maison Blanche.

Face à ces plaintes, Dillingham a ordonné au personnel de son équipe de cesser de travailler sur ce rapport.

La question est liée à un décret de juillet 2019 de Trump visant à inclure une question controversée en relation avec la citoyenneté et à exclure les personnes en situation irrégulière du recensement. Avec cela, les républicains avaient l’ambition d’améliorer leur représentation à la Chambre des représentants et d’obtenir plus de votes électoraux.

Cependant, la Cour suprême a rejeté cet article de la règle. Compte tenu de cela, un an plus tard, Trump a publié un mémorandum qui a également été contesté devant la Cour suprême. Historiquement, les personnes en situation irrégulière sont incluses dans le recensement et le président élu, Joe Biden, ne devrait pas le changer.

Des groupes de défense des droits civils et des membres du Congrès démocrates ont appelé à la démission de Dillingham, nommé par Trump en janvier 2019 au poste.

Le responsable a assuré dans la communication publiée sur le blog du Census Bureau que son départ était anticipé. Cependant, il assure avoir reçu “des demandes de continuer à travailler pendant et après la transition, même en tant que fonctionnaire du président élu Biden”.