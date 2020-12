Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti dans une vidéo publiée ce dimanche que la pandémie de coronavirus ne sera pas la dernière de ce type de crise.

«L’histoire nous dit que ce ne sera pas la dernière pandémie. Les épidémies font partie de la vie “, a déclaré dans ce message publié par la première Journée internationale de préparation aux épidémies.

Le dirigeant de l’OMS a déclaré qu’un meilleur investissement dans la santé publique par les gouvernements et la société pourrait garantir que les générations futures héritent d’un monde plus sûr, plus résilient et durable.

Dans cette ligne, le secrétaire général de l’ONU s’est également exprimé sur Twitter, António Guterres, Quoi a appelé à «tirer les leçons» de l’expérience du coronavirus et à investir dans les systèmes de santé pour «améliorer» la réponse aux «futures urgences».

De son côté, Tedros a souligné que le coronavirus “a bouleversé le monde” ces douze derniers mois et cela aura des conséquences importantes sur les sociétés et les économies.

Mais la pandémie elle-même n’est pas une surprise, car elle avait été signalée comme une possibilité, mais le monde ne s’y est pas préparé.

“Nous devons tirer toutes les leçons que la pandémie nous apprend”, a souligné et a demandé non seulement d’investir dans la santé, mais plutôt «avec une approche qui englobe l’ensemble du gouvernement et de la société».

Pour Tedros, la pandémie a mis en évidence le “Union intime entre la santé des humains, des animaux et de la planète.”

L’apparition de la nouvelle mutation du virus SARS-CoV-2, appelée N501Y, au Royaume-Uni, met le monde entier à bout, parce que cette nouvelle version du virus «plus puissant» représente un nouveau défi pour le monde de la science: étudier en profondeur ce que signifie cette nouvelle mutation et comment la combattre.

Les autorités britanniques annoncent la détection d’une mutation du coronavirus

Après avoir remarqué une augmentation des cas de contagion et de décès dans le pays européen, selon la revue Science, le 8 décembre, des scientifiques et des experts en santé publique sont arrivés à la conclusion que la cause était due à une variante de COVID-19. Deux semaines plus tard, le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la nouvelle souche de coronavirus détectée en Angleterre était “incontrôlable” et c’est pourquoi le gouvernement avait dû agir “rapidement et de manière décisive”, se référant au confinement imposé à Londres et dans le sud-est du pays.

Dans Afrique du Sud, une version similaire du virus qui, selon les scientifiques qui l’ont détecté, partage l’une des mutations observées dans la variante britannique. Ce virus a été trouvé dans jusqu’à 90% des échantillons dont les séquences génétiques ont été analysées en Afrique du Sud depuis la mi-novembre.

“C’est un vrai avertissement qu’il faut faire plus attention”, a déclaré dans un dialogue avec le New York Times Jesse Bloom, biologiste évolutionniste au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle. “Sans doute, ces mutations vont se propager et, en définitive, la communauté scientifique doit surveiller ces mutations et décrire celles qui ont des effets ».

(Avec des informations d’Europa Press)

