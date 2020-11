Le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erakat, l’un des visages de la cause palestinienne les plus connus au niveau international, est décédé mardi à 65 ans, quelques jours après avoir été testé positif au coronavirus, a-t-il déclaré au . la présidence palestinienne.

“Il est décédé il y a quelques instants”, ont déclaré ces sources.

Erakat, qui souffrait de fibrose pulmonaire et avait subi une transplantation pulmonaire, avait été admis dans un état très grave à l’hôpital israélien Hadassah de Jérusalem le 18 octobre.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abas, a qualifié sa mort d ‘”immense perte”.

“Le départ d’un frère, d’un ami, d’un grand combattant … C’est une immense perte pour la Palestine et pour les Palestiniens. Nous sommes profondément attristés”, a déclaré Abas dans un communiqué.

L’hôpital israélien de Jérusalem, qui a également confirmé sa mort et adressé un message de condoléances aux Palestiniens, a reçu Erakat, à la demande des autorités palestiniennes, et a qualifié son personnel médical de “défi” depuis le début, en raison de ses problèmes. pulmonaire.

“Il est arrivé dans un état grave, il avait besoin d’une assistance respiratoire et de beaucoup d’oxygène”, a déclaré l’hôpital.

Erakat était l’un des visages palestiniens les plus connus internationalement pour avoir participé aux négociations de paix ces dernières années.

Il vivait dans la ville palestinienne de Jéricho, en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Il était l’un des associés les plus proches d’Abas, âgé de 85 ans, et était souvent présenté comme l’un de ses successeurs potentiels.

Erakat avait critiqué la récente normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes, car il s’agissait de pactes qui n’attendaient pas un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens.

En Cisjordanie, où vivent près de trois millions de Palestiniens, il y a eu plus de 50000 cas de coronavirus et 480 décès. À Gaza, territoire palestinien séparé de la Cisjordanie et contrôlé par le mouvement islamiste Hamas, plus de 8 700 cas et une quarantaine de décès ont été enregistrés dans une population d’environ deux millions d’habitants.

