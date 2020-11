Fernando “Pino” Solanas Il est décédé d’un coronavirus ce vendredi à l’âge de 84 ans. L’ambassadeur d’Argentine auprès de l’UNESCO a été hospitalisé à Paris dans un état de santé délicat en raison du COVID-19. Après avoir confirmé sa mort, des centaines d’utilisateurs se sont souvenus de lui et ont exprimé leurs condoléances via les réseaux sociaux.

C’est le ministère argentin des Affaires étrangères qui a signalé le triste départ du cinéaste argentin et ancien législateur. «Énorme douleur pour Pino Solanas. Il est décédé dans l’exercice de ses fonctions d’ambassadeur d’Argentine auprès de l’UNESCO. On se souviendra de lui pour son art, pour son engagement politique et pour son éthique toujours au service d’un pays meilleur. Un câlin à votre famille et à vos amis », a été publié dans le compte officiel du ministère des Affaires étrangères, déjà à l’aube ce samedi.

Parallèlement à la confirmation de sa mort, les messages significatifs des dirigeants de différents espaces politiques se sont multipliés et le discours historique qu’il a prononcé au Sénat de la Nation lors du débat sur l’interruption volontaire de grossesse (IVE) est devenu viral.

En 2018, le sénateur de l’époque était l’un des principaux leaders de la légalisation de l’avortement sécurisé et gratuit. Le projet de loi avait déjà été approuvé par la chambre basse, mais faisait face à un scénario défavorable à la chambre haute. En fait, lors de la session précédente, la majorité des législateurs avaient avancé leur vote. A la périphérie du Congrès, des militants «verts» et «bleus» attendaient le résultat du vote. La sanction dépendait de quelque chose d’extraordinaire qui ne s’est pas produit: avec un vote qui s’est terminé par 38-31, l’initiative a été rejetée.

Cependant, Pino Solanas a profité de son moment pour prononcer un discours émouvant dont aujourd’hui se souvient et est reproduit par des centaines d’utilisateurs sur les réseaux sociaux. «Aujourd’hui n’est pas une défaite, dis-je aux filles dehors. C’est un triomphe monumental. Nous avons réussi à placer la question dans le débat national », a lancé le cinéaste ce soir-là.

«Je parle au nom d’une Argentine qui veut mettre fin à toutes les peurs et ne veut pas d’une jeunesse réprimée. Il y a cette jeunesse glorieuse dans les rues: une vague verte de filles qui se battent pour la reconnaissance égale de leurs droits “, a exprimé et souligné le droit «de décider de son corps». «Pourquoi avons-nous peur de dire le droit de profiter de la vie et de leur corps. Je regrette profondément que dans tous les débats que j’ai écoutés, il y ait eu un grand absent: la femme. C’était un objet abandonné, la femme », a-t-il souligné.

À ce moment-là, Solanas a déclaré que «pendant que nous discutons, il y a des milliers de femmes qui n’ont d’autre choix que l’avortement clandestin, car aucune loi répressive n’a pu empêcher les avortements à travers l’histoire». “Soyons honnêtes avec le discours, mettons fin à l’hypocrisie d’une classe dirigeante selon laquelle sachant que les plus riches pouvaient se faire avorter en toute sécurité, les moins riches étaient condamnés à l’infection ou à la mort”, a-t-il demandé.

Solanas a souligné que les femmes ont réalisé après “des années de mobilisations” un débat “fondamental” en Argentine “qui a toujours été à l’avant-garde en Amérique latine de grandes causes interdites”. En ce sens, il a évoqué le coup d’État de 1976 et le procès des militaires qui a suivi: «Ici, la dictature génocidaire n’a pas duré plus de sept ans et c’est le pays qui a enseigné au monde une leçon en jugeant les terroristes d’État avec un procès exemplaire ».

«Que personne ne se laisse emporter par la culture de la défaite. Bravo les filles, vous avez élevé l’honneur et la dignité des femmes argentines “Pino continua. Et compte tenu du résultat défavorable attendu, il a ajouté: «Cette cause ce soir a un peu de repos, mais dans quelques semaines tout le monde sera de nouveau sur pied. S’il ne sort pas aujourd’hui, nous insisterons l’année prochaine. Et s’il ne sort pas l’année prochaine, nous insisterons sur l’autre. Personne ne pourra arrêter la vague de la nouvelle génération. Ce sera la loi, il y aura la loi contre toute attente », a conclu son discours émouvant.

