Le bureau du maire de Bogotá a lancé, ce mercredi 25 novembre, la campagne «Faites le premier pas, Bogotá vous accompagne pour faire le second» avec laquelle il cherche à résoudre les situations d’urgence de violence à l’égard des femmes à travers quatre nouveaux services, en coordination avec le Secrétariat de district pour les femmes.

La mairesse Claudia López, avec la secrétaire pour les femmes, Diana, Rodríguez, a présenté l’initiative à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

«Aujourd’hui est un jour qui nous rappelle un engagement, l’importance de lutter pour éradiquer la violence de genre. Dans cette ville, nous ne les tolérons pas et nous travaillons sans relâche pour créer toutes les stratégies qui permettent aux femmes de s’en libérer. Que vous demandons-nous aujourd’hui? Faites le premier pas et permettez-nous de les accompagner dans le processus », a déclaré le maire lors de la présentation de l’initiative.

Le but de cette campagne est que les femmes victimes de violence de genre ou leurs proches dénoncent ou demandent de l’aide aux autorités compétentes, tout en utilisant les hotlines et en activant des réseaux de soutien pour générer un alerte afin de prévenir et de traiter les cas de violence.

Après cela, le District soutiendra et accompagnera la «deuxième étape» de la victime à travers quatre nouveaux services qui chercheront à traiter ces cas de violence dans la ville afin que les femmes puissent vivre sans peur.

“C’est une priorité de l’administration que lorsque des cas liés à la violence sexiste surviennent, ils puissent être traités de manière globale, avec une perspective de genre, de manière agile et en garantissant les droits des femmes”, a déclaré la secrétaire aux femmes, Diana Rodríguez Franco.

Articulation des lignes d’urgence

Les équipes du La ligne violette et la ligne d’urgence 123 seront articulées garantir que les appels des femmes victimes de tentatives de fémicide ou de violence sexuelle soient traités dans les deux sens avec une perspective de genre.

Soins de santé

Les hôpitaux de Meissen, Kennedy, Santa Clara et Suba et la clinique San Rafael bénéficieront de soins 24 heures sur 24 pour s’occuper des cas de violence sexiste, qui, à son tour, disposera du personnel du Secrétariat à la femme pour fournir un appui juridique en temps opportun pour «l’activation des voies de justice et de protection pour les femmes qui entrent par les urgences» des centres de santé.

“Cette stratégie, qui traitera les affaires 24 heures sur 24, vise à rapprocher et à renforcer la confiance des citoyens et en particulier des femmes victimes pour accélérer et rendre plus efficaces les processus de plainte, de collecte de preuves, de clarification et de poursuite des responsables”, a déclaré une déclaration du bureau du maire.

Soins à domicile

Le secrétaire à la santé a ordonné 10 unités mobiles de soins à domicile pour femmes, qui sera articulé avec le Secrétariat pour les femmes.

Ces soins à domicile sont destinés à assurer un suivi complet et garantir la stabilisation initiale de la santé qui permettra d’activer et de surveiller les voies de protection, de justice et de restauration des droits.

Attention dans TransMilenio

Était disponible deux groupes de paires de soins psychosociaux Ils travailleront de manière coordonnée avec l’équipe de TransMilenio pour traiter les cas de harcèlement qui surviennent quotidiennement dans le système de transport intégré.

“Le personnel lié à toutes les opérations du système (opérateurs de transport, collecte, surveillance et services aux citoyens), est en formation permanente pour soutenir l’activation du protocole dans les cas qui sont nécessaires”, a conclu le bureau du maire de Bogotá.

