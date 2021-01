LOS ANGELES (AP) – Le Dodger Stadium a accueilli un service commémoratif privé pour Tommy Lasorda mardi avant ses funérailles.

Lasorda, un responsable du Temple de la renommée, est décédé le 7 janvier d’une crise cardiaque. Il avait 93 ans.

Son cercueil, couvert de diverses fleurs blanches et bleues, était posé sur le monticule du pichet. Au dos du monticule, un numéro 2 était peint en bleu, celui que Lasorda portait sur son pull.

Jo Lasorda, mariée depuis 70 ans au directeur, a assisté à la cérémonie en fauteuil roulant. Sa fille Laura était également présente.

Les personnes en deuil ont gardé leurs distances les unes des autres, par mesure de précaution au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le cercueil était porté par Mike Scioscia, ancien receveur des Dodgers et ancien pilote des Los Angeles Angels, tout comme le joueur et manager à la retraite Bobby Valentine, l’ancien joueur de premier but des Dodgers Eric Karros, joueur et entraîneur à la retraite MIckey Hatcher, le l’ancien lanceur Charlie Hough et l’ancien entraîneur de la NBA Mike Fratello, entre autres.

Ils portaient tous des maillots avec le numéro Lasorda au dos.

Karros et Hatcher ont pris la parole lors de la cérémonie. Il y avait aussi des élégies du président et co-fondateur de Skechers Michael Greenberg, ainsi que d’autres amis de Lasorda.

Le cercueil a été transporté dans une voiture blanche garée devant la pirogue.

L’hymne national a été chanté et l’image de Lasorda a été projetée sur les écrans géants du stade.

Une caravane a fait son chemin du bâtiment des sports au cimetière de Rose Hills à Whittier, à proximité, où Lasorda a été enterrée. Le cortège venait d’arriver au cimetière lorsque la nouvelle du décès de l’ancien lanceur des Dodgers Don Sutton, âgé de 75 ans, a été annoncée.

Lasorda a passé 71 ans dans l’organisation des Dodgers. Il a commencé comme joueur alors que l’équipe jouait encore à Brooklyn.

Il a ensuite été entraîneur et a ensuite pris la relève en tant que manager le plus connu de l’histoire du club. Il a occupé ce poste pendant 21 ans, au cours desquels il a remporté deux titres de la Série mondiale.

Après avoir démissionné en 1996, il est devenu ambassadeur du baseball.