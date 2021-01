Les piétons se reflètent dans une fenêtre alors qu’ils passent devant un tableau électronique de stock au centre d’échange ASX Ltd. à Sydney, Australie, le jeudi 14 février 2019. Photographe: David Moir / Bloomberg

(Bloomberg) – Le dollar a augmenté lundi et les actions asiatiques sont restées stables alors que les traders ont pesé les implications de la hausse des rendements du Trésor américain dans le cadre de la poussée du président élu Joe Biden pour une aide fiscale énorme pour lutter contre l’impact de la pandémie.

Le billet vert a grimpé pour un troisième jour contre les principaux pairs et les contrats à terme sur le Trésor ont peu changé. Le marché boursier japonais est fermé pour les vacances et les bons du Trésor en espèces ne seront pas négociés avant l’ouverture de Londres. Une jauge des actions de l’Asie-Pacifique a légèrement augmenté, la Corée du Sud surperformant. Les contrats à terme sur S&P 500 ont chuté.

Les actions américaines ont atteint un autre record vendredi après que Biden a annoncé qu’il présenterait des propositions cette semaine pour des billions de dollars de soutien budgétaire pour lutter contre le bilan économique de la flambée des cas de virus. Le pétrole a tenu le bond de la semaine dernière et l’or a ajouté aux pertes.

Le rallye boursier s’est arrêté en début de semaine alors que les investisseurs évaluent les valorisations tendues et certains signes indiquant que les actions mondiales pourraient être trop chaudes. Les stocks et les rendements des bons du Trésor ont grimpé sur les attentes d’une reprise mondiale tirée par la relance et le contrôle éventuel de la pandémie à l’aide de vaccins. Des rendements plus élevés pourraient soutenir la demande pour le dollar.

«Après avoir été optimistes pendant plusieurs mois, nous devenons définitivement plus prudents sur le marché boursier à ces niveaux», a écrit Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak + Co., dans une note. Il a ajouté que “le dollar est tellement survendu, détesté et court-circuité qu’il doit presque se rallier pendant un certain temps à un moment donné”.

Le Parti démocrate sous Biden est sur le point de contrôler les deux chambres du Congrès une fois qu’il prendra les commandes, mais obtenir l’assentiment pour des dépenses ambitieuses – telles que des chèques de relance de 2000 dollars – peut encore être un défi dans un Sénat qui sera divisé 50-50 avec les républicains. . Pendant ce temps, le président Donald Trump entre dans les derniers jours de sa présidence face à une éventuelle résolution de destitution après avoir été accusé d’avoir incité à l’émeute meurtrière de la semaine dernière au Capitole américain.

L’une des difficultés politiques dont Biden héritera lors de son investiture la semaine prochaine est l’escalade des tensions avec Pékin. L’administration Trump a déclaré samedi que les États-Unis supprimeraient les restrictions auto-imposées aux interactions diplomatiques avec Taiwan, une mesure susceptible d’irriter la Chine, qui revendique l’île comme son territoire.

Sur le front du virus, le Japon a déclaré avoir trouvé une nouvelle souche du coronavirus présentant des similitudes avec les variantes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. La nation asiatique a déclaré qu’il était difficile de déterminer immédiatement à quel point la souche était infectieuse ou l’efficacité des vaccins actuels contre elle.

Ailleurs, Bitcoin a reculé par rapport au sommet de vendredi d’environ 42000 $.

Voici quelques événements clés à venir:

JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. et Wells Fargo & Co., ainsi que des entreprises allant de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.à Infosys Ltd., sont parmi celles qui doivent déclarer leurs bénéfices.Le rapport sur l’inventaire du pétrole brut de l’EIA est attendu mercredi. Le président de la banque centrale, Christine Lagarde, prend la parole lors d’une conférence en ligne mercredi.Les chiffres de l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis sont attendus mercredi.Biden prévoit de présenter des propositions de soutien budgétaire jeudi.Le président de la Fed, Jerome Powell, participe à un webinaire jeudi. Les ventes au détail aux États-Unis, la production industrielle, les stocks des entreprises et les chiffres de la confiance des consommateurs sont attendus vendredi.

Voici quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés:

Stocks

Les contrats à terme sur S&P 500 ont glissé de 0,5% à 10 h 45 à Tokyo. L’indice S&P 500 a augmenté de 0,6% vendredi, l’indice australien S & P / ASX 200 a chuté de 0,6%, l’indice Kospi de la Corée du Sud a progressé de 2,7%. L’indice composite de Shanghai a reculé de 0,6%. L’indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,4%.

Devises

L’indice Bloomberg Dollar Spot a progressé de 0,4%, le yen a chuté de 0,2% à 104,18 pour un dollar, l’euro de 0,3% 1,2180 $, la livre a perdu 0,4% à 1,3512 $, le yuan offshore a chuté de 0,2% à 6,4795 pour un dollar.

Obligations

Vendredi, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a grimpé de quatre points de base à 1,12%.

Produits de base

Le brut West Texas Intermediate a reculé de 0,4% à 52,02 $ le baril, tandis que l’or a chuté de 1,2% à 1827,48 $ l’once.