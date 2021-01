Le dollar bleu a augmenté de 115% l’an dernier. (.)

Le dollar gratuit est offert avec une baisse d’un peso, à 165 $ sur le marché marginal réduit, après s’être échangé à 169 $ jusque après midi. Le dollar bleu maintient un écart d’échange avec le grossiste -qui monte 55 cents, à 84,70 pesos- de 94,8 pour cent.

«Dans une année marquée par la pandémie, les émissions monétaires et une série de restrictions sur la demande de devises, les dollars financiers ont clôturé sereinement 2020, avec des valeurs autour de 140 pesos, bien en dessous du taux de change de solidarité, et avec un écart de moins de 70% », a indiqué une analyse de Recherche pour les commerçants.

Le montant négocié dans le segment au comptant s’élevait à 211,6 millions de dollars.

«Au premier tour de l’année, la devise nord-américaine fonctionnait avec un ton de vente, produit d’une domaine d’approvisionnement pendant le développement de la journée », a-t-il déclaré Gustavo Quintana, agent de PR Corredores de Cambio.

Le dollar gratuit provient d’une augmentation de 114,8% tout au long de 2020, tandis que le taux de change officiel a grimpé de 40%.

Réserves internationales terminées en 2020 en 39409 millions USD, avec lequel ils ont augmenté la semaine précédente d’environ 193 millions USD, tandis que le stock a augmenté mensuellement de 757 millions USD. Quoi qu’il en soit, dans le total de l’année, le les réserves ont diminué de 12% ou 5372 millions de dollars.

Le dollar a clôturé une année marquée par la pandémie de CoronavirusUn événement qui a contraint le gouvernement national à adopter une série de politiques macroéconomiques visant à calmer une monnaie très demandée et qui a subi des crises occasionnelles au cours des douze derniers mois.

«Nous avons clôturé une année très compliquée sur le taux de change. Avec des mesures visant à restreindre la demande – et qui se sont approfondies tout au long de l’année – le marché a fonctionné avec écart croissant“Ont commenté les analystes de Portefeuille de placements personnels.

Le mouvement à la hausse des taux de change multiples qui coexistent en Argentine était une réponse logique aux hauts et aux bas des indices économiques, lorsque la La paralysie de l’activité et le déficit budgétaire ont entraîné un problème monétaire volumineux.

Si janvier est un mois caractérisé par la concentration de la liquidation des exportations de blé, l’agriculture traverse une situation complexe. D’une part, le secteur assimile restriction pour les exportations de maïs organisé la semaine dernière et qui devrait soustraire des revenus d’environ 800 millions USD. Pour l’autre, se remet d’un chômage prolongé du syndicat des producteurs de pétrole, qui a fortement réduit les expéditions en décembre. Et il estime également le bénéfice du amélioration des prix les prix des céréales et des dérivés industriels, après une année au cours de laquelle la tonne de soja a accumulé une hausse de 41 pour cent.

Cette succession de facteurs a une incidence fondamental pour les revenus de change à l’économie nationale à court terme.

En 2020, 20 milliards de dollars ont été réglés pour les exportations de céréales et dérivés

Un rapport de la CIARA (Chambre de l’industrie pétrolière de la République argentine) et du CEC (Centre d’exportation de céréales) indique que 1690 millions USD ont été réglés en décembre par les exportations, 4,8% de plus qu’en novembre, malgré le fait que la grève portuaire ait bloqué les expéditions pendant trois semaines.

Le montant réglé dans le cumul des 2020 s’élevait à 20 274,4 millions USD Grâce à la récente augmentation des prix, il était supérieur au résultat de 2018, bien que 0,4% inférieur à la moyenne des 17 dernières années.

“Le montant entré en décembre dernier est le plus élevé pour ce mois au cours des dix dernières années, sauf 2014 et 2015, qui est due à la notoire hausse des prix agro-industriels sur le marché international, à l’accélération des expéditions dans les premiers jours du dernier mois de l’année en raison de l’anticipation de l’arrêt des activités dû au conflit syndical et à la charge de navires de quelques compagnies qui ont résolu individuellement les obstacles portuaires », ont indiqué la CIARA et la CEC dans un communiqué.

