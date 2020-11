L’écart de taux de change s’est réduit à des niveaux à la fin de septembre. (.)

le Le dollar gratuit approfondit la tendance à la baisse des trois dernières semaines et est offert avec une baisse de deux pesos, à 149 $ à vendre. La monnaie informelle réduit également le profit qu’elle avait accumulé en 2020, maintenant en dessous de 100%.

Le dollar bleu accuse un 23,5% de baisse, de son record de 195 $ le 23 octobre.

En même temps, sur la place formelle, le dollar grossiste s’élevait à huit cents, à 79,43 pesos. Après avoir atteint un maximum de 150%, le L’écart entre le dollar bleu et le grossiste s’est maintenant réduit à 87,6%, le niveau le plus bas depuis le 21 septembre dernier.

Le montant échangé sur le segment au comptant était très faible, à peine 136,1 millions de dollars. Des sources du marché privé ont estimé que le solde net négatif de l’autorité monétaire s’élevait à environ 25 millions de dollars.

Gustavo Quintana, agent de PR Corredores de Cambio, a souligné que «dans un cycle de volume réduit d’opérations, le BCRA est revenue pour répondre à la demande dans le segment de gros en raison d’un léger retrait de l’offre réelle ».

Dans les banques, le billet est vendu au public à 140,32 $ dans la moyenne des opérations électroniques, avec la surtaxe de 65% pour l’application de la taxe pour une Argentine inclusive et solidaire (PAIS) et le reçu à titre d’avance de l’impôt sur le revenu.

«Le gouvernement aspire à arriver en mars sans changer le taux de change, mois où les réserves prendraient un bond car le sauvetage du FMI et l’entrée de la récolte arriveraient. Sommes-nous arrivés en mars? Il y a un long chemin à parcourir et la BCRA doit vendre des contrats à terme, des réserves, un pas sur les importations, vendre des obligations contre des pesos et les racheter contre des dollars, en plaçant des dollars liés et des dollars durs pour «rouler» (renouveler) les échéances en pesos. Tout cela, sans réserves liquides. Ça continue direction correcte mais un plan fiscal crédible est nécessaire», A décrit l’économiste Walter Morales, du cabinet de conseil Wise.

Le dollar gratuit maintient une augmentation de 98% en 2020, bien qu’il ait affiché une baisse de 24% par rapport au record de 195 $ le 23 octobre.

Les taux de change implicites sont négociés avec peu de variations, à 147 $ en espèces avec règlement, et à 142 $ pour le dollar européen, avec un écart de change inférieur à 90%.

“Partie de la baisse en dollars parallèles s’explique par un amélioration de la perception du risque en Argentine, probablement expliqué par une lecture positive des investisseurs concernant les dernières décisions du gouvernement », a souligné Équilibrer le capital dans un rapport.

Cependant, pour l’analyste financier Luis Palma Cané, “Est “ l’été ” que nous vivons n’a pas de changement structurel. Il n’y a qu’un seul majeur intervention de l’Etat dans l’émission d’obligations et la réduction de la dette future. C’est une économie disparate, il n’y a pas de plan global. Sûrement le Le FMI demande un programme complet, économique et financier au-delà du budget 2021 qui sera approuvé cette semaine ».

Les réserves internationales étaient situées lundi à 39318 millions USD, avec une baisse de 206 millions USD, due en grande partie à la forte dépréciation de l’or sur le marché international, le montant le plus bas depuis le 2 janvier 2017.

En ce qui concerne la dépôts privés, les placements d’espèces en devises ont soustrait 18 millions de dollars le mercredi 4 (dernières données fournies par la BCRA), à 14673 millions USD, pour reprendre la trajectoire baissière en raison de la récente réglementation des changes annoncée le 15 septembre.

Depuis Portefeuille de placements personnels ils ont souligné que «la sortie de dépôts en dollars du secteur privé ralentit “, puisque “la moyenne (baisse) des 10 derniers jours est de 48 millions USD, alors qu’en octobre, la moyenne des retraits était de 71 millions USD”.

