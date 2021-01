Par Ritvik Carvalho

LONDRES, 27 janvier (.) – Le dollar a augmenté mercredi face à un panier de devises alors que les marchés attendaient les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui renouvellera probablement son engagement en faveur d’une politique ultra-flexible à la clôture plus tard dans l’année. jour d’une réunion de la banque centrale des États-Unis.

* Le billet vert a inversé sa dévaluation par rapport aux devises plus risquées, alors même que les espoirs de reprise de la pandémie se sont accrus après la mise à jour des prévisions du Fonds monétaire international pour la croissance mondiale en 2021.

* Les rendements des bons du Trésor américain, dont la hausse a soutenu le dollar plus tôt cette année, ont chuté tôt le matin en raison de la prudence quant à la taille finale et aux retards du plan de relance budgétaire de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden.

* L’indice dollar a augmenté de 0,1% à 90,284 mercredi lors de la séance en Europe, après une baisse de 0,2% la veille. La mesure se consolide depuis qu’elle a chuté à 89 206 début janvier, un creux de près de trois ans.

EURO / DOLLAR = BCE / FED?

* L’euro s’est déprécié de 0,1% à 1,2146 $.

* Les analystes ont déclaré que les rapports de mardi selon lesquels la Banque centrale européenne étudiait si les différences avec la politique de la Fed stimulent l’euro – dans le cadre d’un examen plus large des conditions financières, n’auraient pas d’effet concret sur la monnaie.

* C’est “probablement l’un de ces gros titres où c’est un achat au moment du krach euro / dollar”, a déclaré Jordan Rochester, stratège en devises chez Nomura. Rochester a été long sur le taux de change au comptant euro / dollar, avec un objectif de 1,25 $ à la fin du mois de mars.

* La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré à plusieurs reprises que la banque centrale surveillait de près le taux de change de la monnaie unique.

* “Nous soupçonnons qu’ils pourraient trouver qu’une inflation plus élevée est plus crédible aux États-Unis et que le spot euro / dollar est plus lié au secteur manufacturier mondial (qui se porte bien), pas aux services européens”, a déclaré Lars Sparresø Merklin, Analyste senior chez Danske Bank.

* “Quoi qu’il en soit, cela s’ajoute à un nombre croissant de pays qui semblent mal à l’aise avec la faiblesse du dollar américain.”

