Par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 6 janvier (.) – Le dollar a rebondi mercredi après avoir atteint son plus bas niveau en près de trois ans alors que les marchés anticipaient une victoire démocrate aux élections sénatoriales américaines en Géorgie, ouvrant la voie à un plan de relance budgétaire plus large.

* Les démocrates ont remporté l’une des courses sénatoriales en Géorgie et ont tenu la tête dans la seconde, se rapprochant d’un balayage dans l’État du sud qui leur donnerait le contrôle du Congrès et le pouvoir de faire progresser les objectifs politiques du président élu Joe Biden .

* Les analystes supposent généralement qu’un Sénat contrôlé par les démocrates serait positif pour la croissance économique mondiale, et donc pour la plupart des actifs plus risqués, mais négatif pour les obligations et le dollar, car le les déficits budgétaires et commerciaux augmenteraient encore.

* L’indice du dollar, qui compare le billet vert à un panier de six devises importantes, a déjà chuté aux creux d’avril 2018, à 89,206 unités, mais a ensuite progressé de 0,015%, à 89,48 unités.

* Les attentes pour davantage de mesures de relance ont été renforcées par un rapport sur le marché du travail faible d’ADP, qui a montré que la masse salariale privée a affiché sa première baisse en huit mois au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus.

* L’euro a généré des gains précédents et a augmenté de 0,11% légèrement à 1,22312 $, après avoir franchi un niveau de résistance et touché 1,2349 $.

* Après avoir chuté de près de 7% en 2020 et accumulé une baisse de 0,9% jusqu’à présent cette année, le billet vert a commencé à monter en séance, mais les analystes continuent de s’attendre à ce que la tendance à long terme soit faible.

GRAPHIQUE: Performance de l’indice dollar depuis janvier 2020 https://tmsnrt.rs/3okEHt4

Taux de change dans le monde http://tmsnrt.rs/2hzquG7

Les démocrates remportent un siège en Géorgie et chérissent le contrôle du Sénat

La masse salariale privée aux États-Unis baisse en décembre pour la première fois depuis avril: ADP

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^>

(Édité en espagnol par Ricardo Figueroa et Carlos Serrano)