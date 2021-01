Une manifestation rurale, avec des producteurs concentrés sur les routes

La Table de liaison sur le terrain, composée des confédérations rurales argentines (CRA), de la société rurale argentine, des membres de la coopérative Coninagro et de la Fédération agraire argentine, se réunira demain pour Zoom afin d’évaluer la réponse à la récente décision officielle d’interdire les exportations de maïs qui, craignent-ils, pourraient être suivies de nouvelles mesures contre le secteur. De plus, mercredi à 14 h, le comité directeur de l’ARC se réunira pour évaluer les réponses concrètes non seulement à la décision du gouvernement, mais aux demandes des bases rurales.

Ainsi a expliqué le responsable de l’ARC, Jorge Chemes, dans des déclarations à l’émission “CNN Campo”, par la radio CNN. «L’humeur des producteurs est très en colère; la colère contenue a éclaté qui provenait de diverses autres mesures. Cela s’est révélé, il y a beaucoup de colère. Les gens demandent des mesures de protestation immédiates. Nous entendrons les confédérations sur les mesures à prendre, mais cela ne passera pas inaperçu; c’est un outrage au travail du producteur, une mesure totalement incohérente. Lorsque le pays a besoin de nous pour produire plus, avec 40 millions de personnes vivant dans la pauvreté, tout est fait pour arrêter la production », a déclaré Chemes.

Consulté sur les propositions qui seront débattues lors des assemblées qui se tiendront à Bell Ville (Córdoba), Pergamino (Buenos Aires) et dans d’autres régions du pays, dans lesquelles les producteurs auto-convoqués exigent une grève avec la cessation de la commercialisation des céréales et des biens et le contrôle des cargaisons dans le routes, une chance pour les employeurs en lock-out, Chemes a admis que le conseil d’administration de l’ARC les évaluera lors de sa réunion de mercredi. «Je l’entends de nos bases de producteurs ruraux et des auto-organisés; il y a une position ferme de protestation. C’est ce qui prédomine le plus en ce moment», A-t-il dit, et a souligné que la question sera également débattue demain à la table de liaison.

En ce sens, de Bell Ville, le producteur autoproclamé, Allemand SuarezIl a déclaré à CNN Radio: «Le gouvernement ne cesse de nous surprendre avec de vieilles recettes. Dans ce domaine nous subissons une sécheresse très inquiétante et maintenant l’intervention du marché finit par mettre la fraise en dessert. Nous ne savons pas ce que le gouvernement va faire à partir de maintenant. cela s’accompagnera sûrement d’une augmentation des retenues ».

Tout cela, Roman Gutierrez, un producteur autoproclamé de Pergamino, a ajouté: «Si nous demandons un arrêt de la commercialisation, nous devons le faire avec un contrôle du fret dans toutes les provinces. La dernière grève n’a pas été efficace à 100% car c’était un rire: de nombreuses entreprises présentes dans les entités ont envoyé des camions ».

Jorge Chemes, chef de l’ARC, dont les bases remettaient déjà en question sa participation au “Conseil agro-industriel argentin”, qui s’est adressé au gouvernement et dans lequel il y a des secteurs, comme la volaille, qui en bénéficieraient aux dépens des producteurs ruraux

Concernant la date et la durée de la manifestation, Chemes a déclaré qu’il y a des ruraux de l’intérieur qui “le proposent spécifiquement”, mais cela n’a pas encore été décidé à ce sujet. “Demain, nous aurons plus d’informations de la part d’autres entités et mercredi, dans le cas de l’ARC, nous aurons quelque chose de concret à soulever”, a-t-il déclaré.

Selon Chemes, “il y a une fausse conception du gouvernement au sujet de la production du champ; parfois il semble qu’ils cherchent des scénarios de conflit, il semble qu’ils veulent se battre, au lieu de rechercher l’harmonie, l’enjeu est le combat, la confrontation, toujours dérangeant et bloquant le système productif. Il s’avère que maintenant que les gens doivent être nourris, des mesures sont prises qui ne font que se rétracter ».

Le chef de l’ARC a reconnu que le domaine n’avait pas réussi à se faire entendre par le gouvernement. “Ce n’est pas nouveau”, a-t-il noté. «Je suis convaincu que le domaine n’a pas réussi pendant de nombreuses années à générer un lobby fort comme l’ont fait l’industrie ou le secteur pétrolier. Les formules et les outils que nous utilisons n’ont pas généré cette place de force, et nous sommes dans une position très inconfortable dans la chaîne: nous sommes le dernier maillon et nous ne pouvons transmettre à personne ce qui vient d’en haut. Mais nous devons générer des stratégies différentes, pour qu’ils nous écoutent. Il y a un travail en 14 points dont le domaine a besoin. Ils ne nous ont jamais appelés, ils ne l’ont pas lu », s’est-il plaint.

Il a également admis que la fermeture des exportations de maïs pourrait être suivie de mesures dans d’autres secteurs. “Tout peut être, le gouvernement nous a habitués à dire une chose et à en faire une autre.” Tout comme il a fermé les exportations de maïs, il pourrait le faire avec du blé, a-t-il donné à titre d’exemple. «Si l’objectif est les prix, ils peuvent les transférer vers d’autres produits. Mais penser que c’est ainsi qu’ils peuvent gérer les prix et la production, c’est vivre sur une autre planète. Cela ne mène à rien de bon et ne résout pas les problèmes structurels ».

Le ministre de l’Intérieur, Eduardo de Pedro, lorsqu’il a reçu le “Conseil agro-industriel”, qui a également rencontré Cristina Kirchner.

Chemes a annoncé que le Conseil agro-industriel argentin, une organisation qui a été reçue par Cristina Kirchner, a présenté un plan et initié une démarche auprès du gouvernement, et publiera bientôt une déclaration pour protester contre la fermeture des exportations de maïs. “Ils attendent quelques signatures”, a-t-il dit à ce sujet. À son tour, il a reconnu les tensions internes au CRA en raison de sa participation au Conseil. «J’avoue que j’ai dû jongler», dit-il. En fait, il a admis que le CD de l’ARC évaluera «s’ils ne veulent pas que nous participions davantage; Cela détériore malheureusement la relation: il y a des secteurs de la chaîne qui bénéficient clairement de cette mesure, et d’autres qui nous nuisent. Et et je l’ai dit: il ne sert à rien que quelqu’un en profite aux dépens des autres », se référant, par exemple, au Centre des entreprises de transformation de la volaille (CEPA), présidé par Roberto Domenech, membre du Conseil. Les élevages de volailles sont parmi les bénéficiaires supposés de la fermeture des exportations de maïs, dans la mesure où cela contribue à réduire le prix du grain, un intrant pour l’alimentation des poulets.

