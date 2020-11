Bert Belasco avait fêté ses 38 ans le 8 novembre

Bert Belasco, l’acteur connu pour avoir participé à la série Let’s Stay Together, est décédé à l’âge de 38 ans. Son père a assuré que le corps de son fils avait été retrouvé dans une chambre d’hôtel à Richmond, en Virginie, aux États-Unis, dimanche dernier, selon le portail TMZ.

L’acteur, qui a également participé à la fiction à succès Dr. House, était à l’hôtel car il était sur le point de commencer à tourner un nouveau film. Là, il a dû rester quelques jours isolé pour se conformer à la quarantaine avant de pouvoir se rendre sur le plateau de tournage de cette nouvelle production. De cette manière, il respectait le protocole pour éviter une éventuelle contagion du coronavirus entre les membres de la distribution et l’équipe de production.

Le portail Usa Today a publié un communiqué de presse fourni par le lieutenant Matthieu Pecka Lundi soir, au cours de laquelle ils ont noté que la police du comté de Henrico avait répondu à un appel d’un hôtel à l’extérieur de Richmond, en Virginie, pour une urgence médicale.

L’acteur était en quarantaine avant de commencer à tourner un film

“À leur arrivée, les premiers intervenants ont trouvé un homme adulte, identifié plus tard comme Bert Belasco III, 38 ans, de Woodland Hills, Californie, décédé”la déclaration rapportée. De plus, ils ont indiqué que le personnel de l’hôtel avait appelé le Centre de communications d’urgence, après avoir reçu un appel pour vérifier le bien-être de M. Belasco lorsque la famille et les amis ne pouvaient pas le localiser.

De cette façon, ils ont trouvé le corps sans vie de l’acteur allongé sur le lit dans la chambre. Ils ont également trouvé des taches de sang sur les draps. Les circonstances de sa mort n’ont pas encore été clarifiées et ils enquêtent sur ce qui s’est passé. Jusqu’à présent, la police n’a trouvé aucune preuve d’un crime possible. Pendant ce temps, la famille de l’artiste attend les résultats de l’autopsie pour comprendre ce qui s’est passé. Son père soupçonne son fils d’avoir souffert d’un anévrisme.

Bert Belasco était connu pour avoir joué Charles Whitmore dans Let’s Stay Together

À 38 ans, la carrière artistique de Belasco, né en Caroline du Sud, est en plein essor. Il a commencé par faire des pièces de théâtre et a ensuite participé à diverses fictions et films. Il a gagné en popularité pour jouer le personnage de Charles Whitmore dans Let’s Stay Together entre 2011 et 2014.

Il a également joué dans plusieurs épisodes de Pitch, I’m Dying Up Here et a participé à la série American Princess, Superstore, The Mick, The Soul Man, No Names, The Big Show Show, NCIS, Key and Peele et Justified, entre autres. .

Continuer à lire

Showmatch et danseuse Tini Stoessel: qui est Julieta Antón, la professeure de danse qui a été agressée à Belgrano

Felicitas Pizarro, enceinte de sept mois, a un coronavirus: “Mon obstétricien m’a dit de ne pas m’inquiéter mais de le tenir au courant”

Pamela David s’est entretenue avec Marina Borensztein sur une alimentation saine: “La clé du succès est de savoir ce que vous mangez”

La formation de Candice Swanepoel, les grossesses d’Emily Ratajkowski et Hilary Duff et le look d’Eiza González: des célébrités en un clic