Le Dr Juan Rivera, de Despierta América, a enlevé sa honte et sa chemise pour poser pour une photo avec sa femme Ana Raquel et montre son abdomen défini et plat.

La photo a été divulguée via le compte Instagram officiel du programme Despierta América et a fait sensation auprès des internautes.

Et c’est que le Dr Juan Rivera a toujours maintenu un profil sérieux et professionnel lorsqu’il apparaît en public et évoque les principales questions de santé.

Cependant, cette fois, le Dr Juan Rivera laissa sortir son côté sensuel et sans honte il posa torse nu à côté de sa femme.

Le spécialiste apparaît avec un short jaune, à genoux et sans chemise, tandis que sa femme le serre dans ses bras derrière lui.

Sur la carte postale, vous pouvez voir que tous les deux font de l’exercice sur leurs tapis et ont pris une pause pour prendre un selfie.

Ce qui est impressionnant, c’est le physique du Dr Juan Rivera, qui avait rarement été vu torse nu et montrant son ventre plat, il avait donc beaucoup de femmes avec des messages audacieux.

Puis, après l’avoir vu ainsi, ses disciples ont immédiatement réagi positivement: “Oh wow Dr Juan, combien de belles choses gardez-vous, vous vous êtes caché sous vos vêtements élégants, avec la permission de votre belle épouse.”

D’autres lui ont commenté d’une manière plus audacieuse et sans modestie: «Désormais, je vais le regarder avec des yeux différents», «bienheureux médecin de l’exercice, avec cette photo il a perdu son sérieux», «je vois le petit arbre», «non , non, non, mais le médecin est bon ».