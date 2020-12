Daniela ‘Nanis’ Ochoa est reconnue pour être une actrice, mannequin et femme d’affaires colombienne, elle faisait partie de la distribution de films tels que Santo cachón, House for prison et est apparue dans un petit rôle dans la série RCN, El man es Germán, en plus, Il a participé à plusieurs émissions de téléréalité telles que Mundos Opuestos, qui a également été diffusée sur la même chaîne que la série.

La femme est née à Medellín mais a déménagé à Bogotá pour étudier le théâtre.Cependant, dans une interview en 2019 pour le programme “ Petit-déjeuner ”, elle a clairement indiqué qu’elle était très mauvaise pour apprendre les scripts, il lui était donc difficile de pratiquer la profession.

Cependant, sur les réseaux sociaux Elle est devenue connue pour ses relations amoureuses, car elle a d’abord eu un mariage avec la chanteuse de musique urbaine Pipe Calderón, qui a duré trois ans, la relation était très populaire mais surtout quand ils se sont séparés, car il a été supposé que l’artiste lui était infidèle avec un autre Femme.

Des années plus tard, sa romance avec le chanteur de musique populaire Juan Pablo Navarrete est devenue connue, avec qui ils ont actuellement une fille, cependant, pendant la relation, ils l’ont impliquée avec le joueur de l’équipe nationale colombienne, Juan Fernando Quintero, les rumeurs sont restées dans le J’ai oublié quand il a été confirmé qu’elle était fiancée à la chanteuse.

Pourquoi votre état de santé est-il préoccupant?

A cette occasion, la femme est dans une unité de soins intensifs en raison de complications qu’elle a eues lors de l’accouchement de sa fille avec le chanteur Juan Pablo Navarrete. Le mannequin et l’actrice ont dû subir une césarienne d’urgence, en raison d’une pré-éclampsie. L’information a été confirmée par Navarrete lui-même.

Depuis son hospitalisation, on ne sait pas ce qui est arrivé à la santé de la femme, cependant, le 7 décembre 2020, la famille de Nanis a publié un rapport de santé via son compte Instagram où ils assurent que l’État la santé et le diagnostic sont réservés.

Dans la déclaration publiée, ils disent également que Nanis Ochoa est en soins intensifs et en attente de plusieurs tests, y compris neurologiques. Concernant le bébé, on dit qu’elle est née prématurément et qu’elle est actuellement dans l’unité de soins néonatals.

Il y a quelques jours, le couple a confirmé qu’ils avaient maintenu la grossesse en privé car le changement hormonal affectait beaucoup la femme et elle est tombée dans un état de forte dépression et aussi une jument, sur la ferme où ils vivaient, lui a donné un coup qui l’a jetée. plusieurs mètres plus loin et est resté inconscient pendant quelques minutes.

Cependant, ce n’est pas la première fois que la vie de Nanis Ochoa est en danger, il y a quelques mois, elle a également été hospitalisée après un grave accident avec la présentatrice de «Je sais tout» Alejandra Serje. La voiture dans laquelle ils voyageaient sur la route Ocaña-Bucaramanga est tombée dans un abîme.

Selon une interview que la femme a confiée à La Red, elle a assuré qu’elle pensait qu’elle ne survivrait pas et que sans les vidéos sur les réseaux sociaux de l’accident, personne ne serait venu les sauver.

