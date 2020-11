L’ancien footballeur colombien, Vladimir Marin, a été victime d’un accident de voiture sur la route de Ybycuí, au Paraguay. L’Antioqueño était accompagné de son compagnon, Karol López, et du conducteur du camion dans lequel ils étaient transportés. Selon les versions des médias locaux, López a déclaré que le véhicule avait une défaillance mécanique dans un virage serré de la route, raison pour laquelle il a quitté la route et est entré en collision avec un arbre.

À la suite de l’accident, Marín a des conséquences physiques; doit subir une intervention chirurgicale pour avoir une reconstruction de Tête Oui cou, zones gravement touchées. Pour cette raison, il a commencé à demander l’aide des citoyens pour pouvoir collecter l’argent et être opéré.

L’une des façons dont les gens peuvent contribuer à la cause est de participer à un tirage au sort qui comprend, entre autres, les maillots de football des joueurs. comme Paulo Da Silva, Sergio Otálvaro, Juan Manuel Salgueiro et Cecilio Dominguez; soins de beauté, kits de nettoyage et comptes Netflix. Le prix du billet est de 10000 guaraníes et les gagnants seront connus le 30 novembre, via le compte Instagram du joueur d’Antioquia de 41 ans.

Il reçoit également des dons via Western Union. Les personnes intéressées à contribuer peuvent effectuer le virement sur le compte 15441493, au nom de Vladimir Marín Ríos.

L’athlète a reçu le soutien des fans des clubs dans lesquels il est devenu une idole. Mundo Franjeado, la page d’Olimpia, a partagé un message à travers ses réseaux sociaux invitant les adeptes du «doyen express» à soutenir le Colombien. Pilar Velasquez, journaliste sportif, a rejoint l’initiative avec une publication sur son compte Twitter, dans laquelle il sollicitait le soutien de ses collègues et la diffusion d’informations.

“Je veux profiter de ce moment pour pouvoir remercier toutes les personnes qui, depuis l’accident, m’ont fait ressentir l’appréciation, le soutien et toute l’amitié qu’elles ont pour moi, non seulement au Paraguay mais dans une grande partie de l’Amérique latine”, a-t-il déclaré. Marín dans une vidéo qu’il a publiée sur ses réseaux sociaux.

L’ancien footballeur a eu une carrière réussie dans le football guarani, où il portait le maillot d’équipes historiques telles que Liberté et Olympie; en Colombie, il a revêtu les couleurs des grands d’Antioquia, Athlétique nationale et Indépendant Medellin, ainsi que ceux de Deportivo Cali, Deportivo Rionegro et Águilas Doradas.

Il a également traversé le football en Bolivie, en Argentine, au Brésil et au Mexique et a eu l’occasion de porter les couleurs du “ tricolore ” lors d’événements importants tels que le Coupe de l’America 2007 et les éliminatoires en Amérique du Sud en direction de l’Afrique du Sud 2010. En 2019, il a décidé de raccrocher les gants, après être passé par l’Athletic FBC Dans sa carrière d’entraîneur, il a dirigé le football féminin, était aux commandes de la catégorie U-18 du Sportivo Luqueño le Paraguayen sélectionné.