Le lundi 11 avril 2011, rue Constituents dans la subdivision Las Fuentes, au nord-ouest de la ville de Durango, la police fédérale et militaire a encerclé un atelier précaire où les radiateurs étaient en cours de réparation avec deux camions, un réservoir et du ruban jaune.

Ils venaient de découvrir plus de 280 corps de personnes enterrées. Le parquet a utilisé des machines lourdes pour l’exhumation: avec la pelle rétrocaveuse, il a détruit les corps, les vêtements et les preuves qui l’accompagnaient.

Les personnes enterrées dans ces tombes ont perdu l’occasion d’être identifiées, rendues à leurs familles et enterrées dans la dignité parce que les protocoles appropriés n’ont pas été utilisés, en raison d’un manque de volonté politique et d’un traitement négligent et inhumain. L’Etat, surveillé par la police fédérale, les traitait comme des décombres.

Dans la matinée du jeudi 14 avril, trois jours après la découverte de la première tombe au nord-ouest de la ville, il y a eu une autre découverte dans un lotissement d’intérêt social, rue Hacienda del Coyote, où 12 autres corps ont été extraits.

Cependant, la pelle rétrocaveuse a démembré la plupart des corps au cours des deux premiers jours et les marques particulières ont été perdues par les morsures des machines. La cause du décès n’était connue d’aucun des corps, bon à bon. Le gouvernement de l’État a fait valoir qu’il ne pouvait pas identifier plusieurs corps parce que le sol avait contaminé la chaîne génétique.

Après plusieurs années après plusieurs demandes d’informations de Quinto Element Lab, le parquet de Durango, on sait aujourd’hui autre chose: qu’il y avait 383 corps -357 d’hommes et 26 de femmes- mis au jour entre avril 2011 et 2012, années de violences profondes dans l’Etat. Et que, jusqu’en 2019, 259 sont restés non identifiés: 186 hommes, 15 femmes et 61 «restes squelettiques» qui n’entrent pas dans la catégorie des corps.

La tombe clandestine suivante, la quatrième – mais il y en avait probablement d’autres avant – était celle qui est apparue dans le quartier de San Vicente, au sud de la ville, le 3 mai 2011. Dans cette tombe, la pelle rétrocaveuse jaune s’est retirée et démembrée 53 corps, dont quatre de femmes.

Les cinquième et sixième tombes ont été localisées entre le 7 et le 16 mai, dans le quartier populaire de Valle del Guadiana. Celui du 7ème a été retrouvé derrière un petit magasin de pièces automobiles sur l’avenue Teresa de Calcuta, au coin de Jorge Rivero. De là, 45 corps ont été extraits.

La tombe du 16 mai a été retrouvée dans une propriété clôturée de la rue Valentín Trujillo, avec les corps de sept femmes et de 40 hommes.

Le 20 mai 2011, un expert du PGR a déclaré à Excelsior que les procédures appropriées n’avaient pas été appliquées lors de l’exhumation. “Les corps ont été enlevés avec des machines, comme s’il s’agissait de gravats. Ils ont détruit des cadavres sans aucun respect et sans protocoles», S’est plaint l’expert et a estimé, à ce moment-là, qu’en raison de cette sauvagerie, plus de 100 corps ne seraient pas identifiés.

On ne sait pas combien, sur les 383 corps retrouvés en deux ans, Ils ont été emmenés avec des rétrocaveuses. Ce que l’on sait, grâce à Quinto Element Lab, c’est que la découverte de tombes s’est produite dans la mesure où le M14 et six autres anciens agents ministériels de Chihuahua qui travaillaient pour El Chapo ont avoué, qui ont permis ou ordonné de se cacher sous le terre aux personnes disparues de la ville de Durango.

En 2013, le parquet n’a reconnu que 351 corps exhumés entre 2011 et 2012. Les réponses apportées à diverses demandes d’information du public ont été contradictoires. A tel point que le parquet n’a pas encore dénombré 31 corps.

Cependant, 497 personnes ne sont toujours pas localisées en 2020, selon le Registre national des données sur les personnes disparues ou disparues.

Ces exhumations ont été enregistrées parmi les pires de l’histoire médico-légale mexicaine.

