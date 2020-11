L’Empire est naufragé, bien qu’il y ait des moyens qui valent plus la peine de mourir que ce désordre. Cela me fait mal peu importe combien c’est, car j’ai appris à aimer ses lumières autant qu’à en détester les ombres. Entre espoir et peur, j’annonce depuis des années une révolution aux États-Unis. Je ne sais pas si ça arrive, mais les symptômes sont inquiétants.

Il y a des présages de régimes totalitaires. Mais il y a d’autres moyens de renverser la démocratie qu’une vulgaire confiscation du pouvoir par une clique despotique, en fait on assiste à quelque chose de plus pervers: l’invalidation des méthodes démocratiques de choix du gouvernement.

L’épilepsie picaresque actuelle entre Biden et Trump invalide la procédure, dont on ne sait pas quel type de gouvernement émergera. Il est seulement prévisible que, par nécessité, ce ne sera pas un bon gouvernement. Les institutions seront plus faibles que les actuelles.

Le squelette s’affaiblira et le corps social fera naufrage dans une masse gélatineuse, ce qui mènera au triomphe d’aventuriers inorganiques comme Trump et de gangs violents comme ceux que nous avons vu dans un pays où il y a plus d’armes que d’habitants.

Autre indice: la Réserve fédérale n’a que raison, ou tort, d’inonder les veines de l’économie d’un océan de monnaie inorganique. Que résultera-t-il de cette mésaventure? La même chose que la mascarade électorale: rien de bon. Et le pire, c’est que nous ne savons pas ce que ce sera.

Par exemple, comme les entreprises savent qu’elles n’ont rien à produire parce que les dollars non garantis de la réserve les inondent, la recherche et le développement s’effondrent, la proverbiale inventivité américaine s’effrite. Et par conséquent, même le joyau de la couronne se détériore: le complexe militaro-industriel. Leurs armes ne servent plus leur but.

Nous avons vu le Yémen attaquer les raffineries saoudiennes en toute impunité parce que les missiles américains qui sont censés les défendre ne sont que risibles. Pas étonnant que personne ne veuille les acheter. La débâcle, en somme.

Ainsi Rome coula et fut submergée par une religion barbare qui démolit sa culture et plongea l’empire dans une longue ère d’obscurantisme, de fanatisme et d’inquisition. En sera-t-il de même avec les États-Unis? Si le coronavirus nous est d’une quelconque utilité, c’est pour annoncer la barbarie qui attend l’humanité si elle ne prend pas la voie du socialisme. Rosa Luxemburg nous l’a dictée il y a un siècle.

Face au déclin, la réponse a été de promouvoir le pire qui soit, à savoir Biden et Trump, qu’il est impossible de savoir lequel est le plus inquiétant. Seul le style les distingue, faux dans les deux cas. Le hors-la-loi Biden n’est ni doux ni le voyou Trump génocidaire. Ce sont deux adultérations symétriques.

Au milieu de cette anxiété, le Venezuela maintient sa syndication, ce qui lui impose le devoir passionnant de donner le ton sur la manière de sauver le monde de cette pandémie de non-sens. Des siècles d’histoire nous contemplent.

Roberto Hernández Montoya est un écrivain vénézuélien né en 1947. Il a présidé la Fondation du Centre Rómulo Gallegos pour les études latino-américaines (CELARG) depuis 2001. Baccalauréat ès arts, spécialiste en analyse du discours à l’École des hautes études en sciences sociales, en Paris France. Il dirige également, avec Roberto Malaver, le programme Comme vous pouvez le voir, qui était diffusé sur Venezolana de Televisión le dimanche, avant la pandémie COVID-19.

