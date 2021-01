15 minutes. Le président des États-Unis (USA), Donald Trump, a ordonné ce dimanche de mettre le drapeau de la Maison Blanche en berne en hommage aux policiers décédés ces dernières heures et qui étaient de service mercredi dernier lors de l’assaut du Capitole.

C’est un “Manifestation de respect pour le service et le sacrifice des policiers du Capitole Brian Sicknick et Howard Liebengood«Ainsi que le reste des agents des forces de l’ordre, dit le communiqué.

“J’ordonne par la présente au drapeau américain de voler en berne à la Maison Blanche”, indique le communiqué. Il le fera également «dans tous ses bâtiments et terrains publics, postes militaires et stations navales., navires de guerre et dans l’ensemble des États-Unis, ses territoires et possessions jusqu’au crépuscule le 13 janvier 2021. “

Sicknick est décédé jeudi des suites de blessures subies lors de l’agression menée par les partisans de Trump. Pendant ce temps, La mort de Liebengood a été confirmée ce samedi alors que l’agent était en congé. Les causes n’ont pas été révélées.

Voix en faveur

Après la confirmation de la mort de Sicknick, des représentants républicains et démocrates ont demandé au président Trump de baisser le drapeau qui flotte sur le toit de la Maison Blanche en berne en signe de respect.

“Il a fait le sacrifice ultime, pour la plus grande gloire, et a donné sa vie pour protéger notre démocratie«Cela a été remarqué par la représentante républicaine de Caroline du Sud, Nancy Mace, dans une lettre adressée à Trump.

J’appelle le président à arborer notre drapeau à demi-état-major en l’honneur de l’officier Brian Sicknick, qui a donné sa vie pour protéger le Capitole de notre nation et tous ceux qui servent dans ses salles sacrées. pic.twitter.com/AwrfOeNSHg – Rep.Nancy Mace (@RepNancyMace) 10 janvier 2021

Quelques jours auparavant, le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, avait ordonné que tous les drapeaux des États-Unis et de l’État se mettent en berne.

Aujourd’hui, j’ordonne que tous les drapeaux des États-Unis et du New Jersey soient hissés à moitié le lundi 11 janvier 2021 en l’honneur du policier du Capitole américain Brian Sicknick de South River, décédé des suites de blessures subies lors de la défense du Capitole américain contre les violences insurrectionnistes. pic.twitter.com/hqJpW9Ap3g – Gouverneur Phil Murphy (@GovMurphy) 9 janvier 2021

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a demandé à faire de même pour les drapeaux du Capitole.

“Sacrifice de l’officier Sicknick nous rappelle notre obligation envers ceux que nous servons, de protéger notre pays de toutes les menaces étrangères et nationales. Que ce soit une consolation pour la famille de l’officier Sicknick que beaucoup pleurent et prient pour eux en cette triste période », a déclaré Pelosi dans un communiqué.