Désormais, les législateurs auront 180 jours pour publier une loi sur la mobilité et adapter la réglementation (Photo: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

le deux chambres de congrès Mexicain déclaré cette semaine l’approbation des réformes qui élèvent le droit à la mobilité au rang constitutionnel dans des conditions de sécurité routière, d’accessibilité, d’efficacité, de durabilité, de qualité, d’inclusion et d’égalité.

Ce fut d’abord le tour de la Chambre des Députés, que ce mercredi, en session mixte de la Plénière, a publié le projet de déclaration d’approbation du décret qui réforme, ajoute et abroge divers de la Constitution politique, en termes de mobilité.

Ce jeudi, pour sa part, le Sénat, lors de sa session à distance, déclara le même décret approuvé, Pour ce que le document a été envoyé au Journal officiel de la Fédération (DOF) pour sa publication et son entrée en vigueur.

Les deux chambres du Congrès ont déclaré l’approbation de la réforme, qui a élevé le droit à la mobilité au rang constitutionnel (Photo: Cuartoscuro)

La déclaration au Congrès était possible car, une fois compté le vote de la majorité des législatures des états et de Mexico, une majorité d’entités a été obtenue qui ont voté pour, au-dessus des 16 nécessaires.

Il a été rapporté que 23 congrès locaux ont voté en faveur du projet de décret: Baja California Sur, Campeche, Mexico, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexique, Michoacán, Nouveau Lion, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatan et Zacatecas.

En plus d’élever le droit à la mobilité au rang constitutionnel, la réforme habilite le Congrès à édicter des lois qui établissent l’accord du gouvernement fédéral, des entités fédératives, des municipalités et, le cas échéant, des démarcations territoriales de Mexico, sur les établissements humains.

Tant au Sénat qu’à San Lázaro, les législateurs ont reconnu les organisations de la société civile pour avoir fait pression sur la question (Photo: Cuartoscuro)

La réforme aussi habilite le Congrès à publier la loi générale sur la mobilité et la sécurité routière, dans un délai maximum de 180 jours compté à partir de l’entrée en vigueur du décret, en plus d’harmoniser le correspondant dans la loi générale sur les établissements humains, l’aménagement du territoire et le développement urbain.

Au Sénat, la présidente de la Commission des zones métropolitaines et de la mobilité, Patricia Mercado, a reconnu le travail des organisations de la société civile, qui ont été chargées de promouvoir des propositions sur la sécurité routière.

A San Lázaro, le député Javier Hidalgo (Morena) a estimé que le Mexique fait un grand pas avec une réforme qui des garanties pour se déplacer avec sécurité, accessibilité, durabilité et égalité. “Cela montre l’esprit de transformation que vivent les Mexicains pour construire une société meilleure”, a-t-il déclaré.

Alors il a dit, déjà approuvé à l’unanimité et dans presque tous les Etats de la République, il cède la place à une deuxième étape qui consiste en la création d’une loi sur la mobilité et la sécurité routière, que nous devons promulguer dans les six prochains mois.

L’enjeu de cette réforme sera de donner l’accessibilité aux groupes vulnérables, ont averti les législateurs (Photo: Cuartoscuro)

Du PAN (National Action Party), le député Carlos Valenzuela a mentionné que la réforme vise le déplacement efficace des citoyens, garantit la libre circulation et intègre les communautés en mettant l’accent sur les personnes, sans négliger la mobilité.

Il a souligné que la tâche n’est pas facile car maintenant il est nécessaire d’adapter une perspective transversale avec différentes approches, telles que les transports, les infrastructures routières et les routesPar conséquent, on veillera à ce que ces actions législatives ne restent pas lettre morte.

La députée du PRI (Parti Révolutionnaire Institutionnel), Ana Lilia Herrera, a déclaré qu’avec le droit à la mobilité au niveau constitutionnel des routes d’accès plus sûres sont garanties, des actions de prévention des accidents de la route, la mobilité nationale, étatique et municipale, ainsi que la sécurité des transports en commun.

“Le défi de cette réforme est l’accessibilité pour les groupes les plus vulnérables, parce que ce sont eux qui meurent le plus dans les accidents de la route, victimes d’une mauvaise planification et de mauvais transports », a-t-il déclaré.

