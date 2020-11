Le retour sur le ring des légendes du sport de la boxe, les Américains Mike Tyson et Roy Jones Jr., prévu ce samedi, n’ajoute toujours pas de valeur sportive, et plus encore après avoir connu les règles de la que le combat d’exhibition sera régi. . / Sergei Ilnitsky / Archives

Écriture sportive (USA), 27 nov . .- Le retour sur le ring des légendes du sport de la boxe, les Américains Mike Tyson et Roy Jones Jr., prévu ce samedi, n’a toujours pas ajouté de valeur sportive, et plus encore après avoir connu les règles selon lesquelles le combat d’exhibition sera régi.

La nouvelle idée de retirer deux icônes de la boxe de leur retraite pour les affronter lors d’un événement qui sera diffusé en direct sur le système de paiement, qui comportera également des performances musicales, est considérée par les fans comme une tentative de plus pour gagner de l’argent par une partie de Tyson, 54 ans, qui recevra 10 millions de dollars, et Jones Jr., trois ans plus jeune, qui en recevra trois autres.

Toute cette idée a fait l’objet de sérieuses critiques qui ne font qu’empirer à l’approche de la date du combat, qui aura lieu au Staples Center de Los Angeles.

Mais le coup final porté à la petite valeur sportive que l’événement a généré est venu après les dernières annonces des règles, y compris celle selon laquelle aucun «coup de grâce» ne sera autorisé, ce qui a été considéré par les vrais fans de boxe comme authentique ” insulte “et plus encore pour la catégorie reine.

Mais la California Athletic Commission (CSAC) ne permet pas aux boxeurs de plus de 50 ans d’être éliminés.

Face à cet obstacle, les fans qui étaient excités quand ils ont vu des vidéos de Tyson lancer des coups de poing puissants dans le gymnase et espéraient qu’il y en aurait dans le combat, ils l’ont déjà complètement écarté et c’est la première grande “déception” sportive de l’événement.

L’arbitre se chargera de contrôler, à tout moment, avec son intervention, que «l’intensité d’affichage» des deux combattants ne va pas au-delà du respect de règles qui n’ont rien à voir avec le sport de la boxe.

Cela “garantit” que le combat atteindra la fin des huit rounds établis, à moins qu’il n’y ait une blessure grave ou une coupure, mais manquant d’émotion, d’intensité et de suspense à offrir aux supporters des deux légendes.

Les rounds ont également été limités à deux minutes, de sorte que l’action maximale ne sera que de 16 minutes, un autre élément de manque de temps matériel pour que Tyson et Jones Jr. puissent être vus se frapper plus fort.

Dans le cas où ce qui précède n’était pas déjà assez «frustrant», au niveau sportif, l’utilisation de gants de seulement 12 onces réduira considérablement la puissance des coups, ce qui garantit que le «coup de grâce» ne se produira dans aucune des circonstances.

La seule chose positive à propos de ce combat sera la chance de revoir “Iron Mike” et “Captain Left Hook” dans le ring, assez pour qu’il y ait intérêt à les revoir en action.

Les deux combattants, en promouvant le combat, ont insisté sur le fait qu’ils allaient sortir pour “tuer”, quelque chose dont personne ne comprend comment cela peut se produire selon les règles par lesquelles le combat va être guidé, on pense que, alors, le grand protagoniste il sera l’arbitre qui devra constamment intervenir pour maîtriser ces instincts «meurtriers» des boxeurs.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quelle sera la formule magique que les deux légendes mondiales de la boxe devront peut-être, au moins, pour divertir les fans qui veulent continuer le combat.

Bien que Tyson ait pu donner un indice, hier, jeudi, lors du traditionnel “Thanksgiving Day”, dans une vidéo promotionnelle, il est vu en train de manger l’oreille de Jones Jr. et de plaisanter en disant que “cela a un goût bien meilleur que celui de Evander, “en clin d’œil au moment infâme, il a mordu un morceau de l’oreille de son compatriote Evander Holyfield lors de leur combat en 1997.

Tyson a compilé un record de 50-6 au cours de sa carrière. Mais il ne s’est pas battu depuis juin 2005 quand il a perdu contre Kevin McBride en arrêtant son coin le combat.

L’ancien champion du monde a déclaré à l’issue du match qu’il n’avait plus “le cran d’être dans ce sport”.

Sa dernière victoire était contre Clifford Etienne en février 2003.

Pour sa part, Jones Jr. a terminé sa carrière de boxeur avec un record de 66-9 et 47 KO. Son dernier combat a eu lieu en février 2018 contre Scott Sigmon dans lequel il a gagné par décision unanime.