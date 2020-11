19/11/2020 Gloria Camila a emmené son chien chez le vétérinaire EUROPE SPAIN SOCIETY

La fille d’Ortega Cano, très discrète, préfère ne pas commenter la guerre ouverte entre Isabel Pantoja et Kiko Rivera: “Je ne vais rien dire”

MADRID, 20 ANS (CHANCE)

Essayant de rester dans un arrière-plan discret, Gloria Camila profite au maximum de sa nouvelle étape d’actrice et s’immerge dans le tournage de la série qui marquera ses débuts dans le monde du théâtre, “Two lives”. Très amoureuse de son partenaire David, et loin de la polémique, cette fois la fille de Rocío Jurado a profité de la journée pour se rendre chez le vétérinaire avec son animal de compagnie, un gros chien avec lequel elle a eu du mal à monter dans la voiture.

Au milieu des rumeurs d’une possible séparation avec sa nièce Rocío Flores avec qui il a eu une relation merveilleuse et fluide, et après ne les avoir pas vus ensemble depuis plusieurs mois – bien que la fille d’Antonio David se soit rendue à Madrid à plusieurs reprises – Gloria Camila déclare que “tout va bien”.

Misant sur le confort et un look sportif pour l’occasion, la fille d’Ortega Cano a choisi des leggings à imprimé étoiles, un sweat à capuche jaune et une chemise en tissu à carreaux verts et marron.

Très discrète, et malgré le fait qu’elle connaisse à la fois Kiko Rivera et Isa Pantoja, Gloria Camila a préféré ne pas commenter la guerre entre la DJ et sa mère, Isabel Pantoja: “Je ne vais rien dire”.

Après plusieurs minutes de lutte acharnée entre l’actrice actuelle et son chien, qui était grand et a refusé de monter dans la voiture après avoir rendu visite au vétérinaire, Gloria a réussi à peine – et très étouffée par l’effort – à vaincre son animal de compagnie, qui a démissionné, il s’est assis à l’intérieur du véhicule.