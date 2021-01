Les autorités de la Défense des États-Unis se disent préoccupées par la possibilité d’une attaque interne ou d’une autre menace de la part des troupes impliquées dans la garantie de la sécurité de l’investiture présidentielle du président élu Joe Biden, devant laquelle le FBI enquête sur les 25000 éléments. de la Garde nationale qui sera déployée à Washington à l’occasion du changement de commandement.

Miami Mudo / apnews

Cet effort gigantesque reflète les problèmes de sécurité extraordinaires qui affligent Washington après l’insurrection sanglante que les agitateurs pro-Trump ont organisée le 6 janvier dans le Capitole fédéral. Et cela fait allusion aux craintes que certains des mêmes éléments assignés à la protection de la ville dans les prochains jours puissent constituer une menace pour le prochain président et d’autres personnalités assistant à la cérémonie.

Le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a déclaré dimanche à l’Associated Press que les autorités étaient conscientes de la menace potentielle et ont averti les commandants d’être attentifs à tout problème dans leurs rangs à l’approche du changement de pouvoir. Cependant, à ce jour, lui et d’autres hauts fonctionnaires ont assuré qu’ils n’avaient vu aucune trace de menace, et les autorités ont indiqué qu’au cours de l’enquête, aucune situation irrégulière n’était apparue non plus.

“Nous réexaminons continuellement le processus, jetant un deuxième et un troisième regard sur chacune des personnes affectées à cette opération”, a déclaré McCarthy dans une interview après que lui et d’autres chefs militaires aient mené un exercice de sécurité complet de trois heures en préparation. pour l’inauguration présidentielle mercredi. Il a déclaré que les membres de la Garde étaient également formés pour identifier d’éventuelles menaces internes.

Quelque 25 000 membres de la Garde nationale se dirigeant vers Washington en provenance de diverses régions du pays, au moins deux fois et demie plus que lors des cérémonies précédentes. Et tandis que les militaires contrôlent régulièrement les militaires pour l’absence de liens extrémistes, l’examen du FBI s’ajoute à tout suivi antérieur.

Divers responsables ont déclaré que le processus avait commencé avec le déploiement des premières troupes de la Garde à Washington il y a plus d’une semaine. Ils ont déclaré que l’enquête se terminerait mercredi. Diverses autorités ont demandé l’anonymat pour faire des déclarations sur la planification militaire.

«La question est, sont-ils tous? Y a-t-il plus? Dit McCarthy. Nous devons en être conscients et nous devons mettre en place tous les mécanismes pour mener une enquête approfondie sur ces hommes et ces femmes qui soutiennent des opérations de ce type ».

Dans une situation comme celle-ci, l’enquête du FBI consiste à vérifier les noms dans les bases de données des agences et les listes de personnes à surveiller en cas de problème. Cela pourrait inclure l’implication dans des enquêtes antérieures ou des craintes antérieures liées au terrorisme, a déclaré David Gomez, ancien superviseur de la sécurité nationale du FBI à Seattle.