LITTLE ROCK, Arkansas, États-Unis (AP) – Le FBI a arrêté vendredi un homme de l’Arkansas qui a été photographié assis devant un bureau dans le bureau de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi lors de l’effraction de une foule de partisans du président Donald Trump sur Capitol Hill, ont annoncé les autorités.

Richard Barnett s’est rendu aux agents du FBI au siège de la police du comté de Benton, a déclaré Connor Hagan, un porte-parole du FBI à Little Rock. Il se trouve au centre de détention du comté de Washington, à proximité de Fayetteville, Arkansas, sans caution et en attente d’une audience. Les registres de la prison n’indiquent pas qu’il a un avocat.

Ken Kohl, le procureur fédéral adjoint en chef à Washington, a déclaré que Barnett, 60 ans, avait été inculpé pour être entré dans le bureau de Pelosi, où il “avait laissé un mot et pris une partie du courrier du président”. Il fait face à trois accusations fédérales: entrer ou séjourner sciemment sur des terres restreintes sans autorisation; entrée violente et désordre public sur le terrain du Capitole; et le vol de biens ou de documents publics. S’il est reconnu coupable, il pourrait passer jusqu’à un an en prison fédérale.

Les autorités disent que Barnett faisait partie des partisans de Trump qui ont attaqué le Capitole mercredi. Cinq personnes sont mortes à la suite de manifestations et de violences, dont un policier du Congrès.

Dans des documents judiciaires, les autorités mentionnent qu’elles ont pu identifier Barnett en partie à partir des photographies prises par les médias alors qu’il se trouvait à l’intérieur du bâtiment. Les autorités ont également utilisé des séquences vidéo des caméras du Capitole et une interview vidéo que Barnett a donnée à un journaliste du New York Times dans laquelle il a déclaré: «Je n’ai pas volé (une enveloppe) … j’ai mis un quart sur son bureau, même si elle n’en vaut pas la peine. “

Barnett est originaire de Gravette, dans le nord-ouest de l’Arkansas. Dans les réseaux sociaux, il s’est identifié comme un partisan de Trump et du droit de posséder et de porter des armes à feu.

Kurt Maddox, maire de Gravette, a déclaré que la photo de Barnett dans le bureau de Pelosi avait attiré l’attention indésirable de la ville et que certains habitants avaient été menacés.