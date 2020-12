15 minutes. Le FBI et la police de Nashville (Tennessee, USA) enquêtaient ce samedi sur plus de 500 indices liés à l’explosion du jour de Noël dans la ville, et traquent “une série de personnes” pour leur éventuelle connexion à l’événement, qui a laissé trois blessures mineures.

Lors d’une conférence de presse en début d’après-midi, les autorités fédérales et locales ont souligné qu’elles n’avaient aucune indication qu’il pourrait y avoir plus de “menaces d’explosion” dans la ville après celle enregistrée ce vendredi.

“Nashville est en sécurité”a souligné le chef de la police locale, John Drake.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI), qui mène l’enquête, a bouclé une grande zone du centre-ville où l’explosion s’est produite tôt vendredi. Plus de 24 heures plus tard, il peignait toujours la zone à la recherche d’indices possibles sur la personne responsable ou ses motivations.

«C’est une zone de criminalité massive, c’est tout un défi. C’est comme un puzzle géant qui a créé une bombea, a déclaré samedi le procureur du district central du Tennessee des États-Unis, Don Cochran.

Les journaux signalent une possible suspicion de l’événement à Nashville

Le journal local The Tennessean et le réseau CBS News ont assuré ce samedi que les autorités avaient identifié un possible suspect dans l’attaque.

Les Tennessean ont affirmé qu’ils s’étaient rendus dans une maison ou un établissement dans un quartier du sud-est de la ville.

Cependant, les autorités n’ont pas souhaité confirmer ce point lors de la conférence de presse. Ils ont seulement indiqué avoir reçu plus de 500 leads de différents citoyens de Nashville puisque ce vendredi ils ont demandé la collaboration des habitants de la ville pour trouver les responsables de l’événement.

“Nous enquêtons sur un certain nombre de personnes”, a déclaré l’agent spécial du FBI chargé de l’enquête, Doug Korneski, lors de la conférence de presse.

L’événement a commencé peu avant 6h00, heure locale, vendredi (12h00 GMT), lorsque la police a répondu à un appel.

Plus tard, il a détecté un véhicule suspect garé devant un immeuble de la société de télécommunications AT&T dans le centre de la ville.

Ce véhicule avait un enregistrement qui prévenait qu ‘”une bombe exploserait dans les 15 prochaines minutes”. Les officiers se sont précipités pour frapper à tous les bâtiments de porte à porte. L’objectif était d’évacuer les voisins avant l’explosion.

L’explosion a causé des dommages à au moins 41 bâtiments du centre-ville, connu comme le berceau de la musique country, et des interruptions de l’accès Internet et de la téléphonie mobile pour des milliers de personnes. Quelque chose que la société AT&T, dont le bâtiment a été touché, travaillait ce samedi à résoudre.