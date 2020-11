La police fédérale américaine (FBI) enquête sur un incident au Texas vendredi lorsque des partisans du président américain Donald Trump ont violemment tendu une embuscade à un bus de campagne de son rival démocrate, Joe Biden.

Monde de Miami/Le monde

L’incident, capturé sur vidéo, a eu lieu sur une autoroute dans le comté de Hays, au Texas, et a forcé les démocrates à annuler deux événements de campagne prévus pour des «raisons de sécurité».

Face à la situation à laquelle, selon les médias locaux, une centaine de véhicules de partisans de Trump ont participé, des membres de l’équipe de campagne de Biden ont appelé la police, qui n’a pas procédé à des arrestations.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent une longue file de véhicules avec des drapeaux Trump poursuivant le bus identifié à l’extérieur comme une campagne Biden-Harris alors qu’il voyageait de San Antonio à Austin, bloquant son chemin.

Selon des images publiées par CNN, une camionnette qui escortait le bus, conduite par un membre de la campagne de Biden, a été heurtée sur l’un de ses côtés par d’autres véhicules.

Dans une manifestation apparente de soutien à ces actions, le président Trump a tweeté «J’adore le Texas», ainsi que des images montrant le bus de campagne de son rival harcelé par ses partisans.

“Au lieu de s’engager dans une conversation productive sur les points de vue radicalement différents de Joe Biden et Donald Trump sur notre pays, les partisans de Trump au Texas ont décidé de mettre en danger notre personnel, nos assistants, nos partisans et d’autres”, a-t-il déclaré au journal The Texas Tribune Tariq Thowfeek, directeur de la communication pour la campagne Biden au Texas.

Le Texas est devenu l’un des États les plus contestés par les deux campagnes, car l’avantage traditionnel des républicains sur ce territoire au cours des trois dernières décennies pourrait se situer dans la marge d’erreur des sondages.

Selon la moyenne des sondages produits par le site realclearpolitics, Biden a comblé l’écart et l’avantage de Trump est désormais de 2,3 points de pourcentage.

«Ils sont entrés en collision avec le véhicule d’une personne criant des insultes et des menaces. Ne laissez pas les intimidateurs gagner, votez », a écrit Katie Naranjo, présidente du Parti démocrate du comté de Travis (Texas) sur son compte Twitter, encourageant la participation aux élections du 3 novembre.

De son côté, le président du Parti républicain du Texas, Allen West, cité par la station locale du réseau ABC, a minimisé la crédibilité de l’incident et a déclaré que “c’est plus de fausses nouvelles et de propagande”.