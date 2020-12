NASHVILLE, Tennessee (AP) – Des agents fédéraux se sont rassemblés samedi au domicile d’une personne potentielle qui pourrait avoir des informations importantes concernant l’explosion qui a secoué le centre-ville de Nashville, alors que les enquêteurs ont fouillé des centaines de indices et informations sur l’incident qui a endommagé des dizaines de bâtiments le matin de Noël.

Plus de 24 heures après l’explosion, les autorités ne savent toujours pas pourquoi alors que les enquêteurs travaillent sans relâche pour répondre aux questions en suspens sur un camping-car qui a explosé dans une rue presque déserte un matin de Noël calme et a été annoncé avec un enregistrement d’avertissement. demander l’évacuation de la zone.

L’attaque, qui a endommagé un bâtiment AT&T, a continué de faire des ravages sur le service de téléphonie cellulaire et les communications pour la police et les hôpitaux dans plusieurs États du sud samedi.

Des enquêteurs de divers organismes d’application de la loi fédéraux et municipaux se sont rendus dans une maison à Antioche, dans la banlieue de Nashville, après avoir reçu des informations pertinentes pour l’enquête, a déclaré l’agent spécial du FBI Jason Pack. Un autre agent, qui n’était pas autorisé à discuter d’une enquête en cours et qui s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat, a déclaré que les enquêteurs considéraient une personne liée à la propriété comme quelqu’un qui pourrait avoir des informations sur l’affaire.

Des agents fédéraux ont parcouru la propriété, ont fouillé la maison et la cour. Une image de Google Maps montrait un camping-car similaire garé dans la cour lorsque la photo a été prise en mai 2019; un journaliste de l’AP sur les lieux n’a pas vu le véhicule sur la propriété samedi après-midi.

Il y a eu d’autres développements dans l’enquête, car le FBI a révélé qu’il recherchait un certain nombre d’individus qui pourraient être liés au véhicule. Les agents ont souligné qu’il n’y avait plus d’explosifs trouvés, ce qui indique qu’il n’y a pas de menace dans la zone. Les chercheurs ont également reçu environ 500 pistes.

“Cela va nous prendre du temps”, a déclaré Douglas Korneski, l’agent spécial en charge du bureau extérieur du FBI à Memphis, lors d’une conférence de presse samedi après-midi. «Notre équipe de recherche lève pierre après pierre» pour comprendre qui a fait cela et pourquoi.

De son côté, l’Agence fédérale de gestion des urgences a indiqué dans un rapport samedi qu’il avait été déterminé que les échantillons de tissus trouvés sur le site étaient des restes humains. Les responsables ont ajouté qu’ils travaillaient vigoureusement pour identifier à qui appartenaient les restes.

À part cela, les seules victimes à ce jour étaient les trois personnes blessées.

Une grande partie du Tennessee était toujours sans téléphone, Internet et autres services de télécommunications samedi après l’explosion du véhicule dans le centre-ville calme de Nashville tôt vendredi.

Les systèmes d’urgence de la police du Tennessee et du Kentucky, ainsi que la hotline communautaire COVID-19 de Nashville, étaient en panne parce qu’un bureau central d’AT & T a été affecté par l’explosion. Le bâtiment avait un central téléphonique, avec des équipements de réseau, mais la société a refusé de dire exactement combien de personnes ont été touchées.

AT&T a signalé qu’il avait du mal à rétablir rapidement les services parce qu’il y avait un incendie qui «s’est rallumé pendant la nuit et a conduit à l’évacuation du bâtiment».

Il a expliqué que cela a obligé ses équipes à travailler avec des ingénieurs en sécurité et en structure et à percer des trous d’accès au bâtiment pour reconnecter l’électricité.

“Nos équipes continuent de travailler 24 heures sur 24 sur les efforts de récupération après l’explosion d’hier matin à Nashville”, a déclaré la société dans un communiqué samedi. “Nous avons deux sites mobiles portables fonctionnant au centre-ville de Nashville et de nombreux sites portables supplémentaires sont en cours de déploiement dans la région et la région de Nashville”, a-t-il ajouté.

Le gouverneur Bill Lee a demandé samedi à la Maison Blanche une aide fédérale en raison de la “gravité et de l’ampleur” de l’impact de l’explosion. Au moins 41 propriétés ont été endommagées et les systèmes de communication, y compris les services de téléphonie domestique et cellulaire et les centres d’appels 911, ont échoué dans tout l’État, a-t-il ajouté. Il a précisé que le Kentucky et le nord de l’Alabama étaient également touchés.

Les pannes ont même forcé les décollages de vols à être brièvement suspendus à l’aéroport international de Nashville, mais le service fonctionnait normalement samedi.

Le chef de la police métropolitaine John Drake, plusieurs de ses agents se sont rendus dans un endroit où des coups de feu avaient été rapportés vendredi lorsqu’ils ont trouvé le véhicule diffusant un enregistrement avertissant qu’une bombe exploserait dans 15 minutes. La police a évacué les bâtiments voisins et a appelé l’unité anti-explosifs. Le véhicule a explosé peu de temps après, selon Drake.

La police pense que l’explosion était intentionnelle, mais le motif ou la cible est inconnu. Drake a souligné que les autorités n’avaient reçu aucune menace avant l’explosion.