Le FBI met en garde contre des projets de manifestations armées nationales la semaine prochaine Le FBI met en garde contre des projets de manifestations armées dans les 50 capitales des États et à Washington dans les jours précédant l’investiture du président élu Joe Biden, alimentant les craintes de plus d’effusion de sang après le siège meurtrier de la semaine dernière du Capitole américain.

Monde de Miami/ AP “Des manifestations armées sont prévues dans les 50 capitales des États du 16 au 20 janvier au moins, et au Capitole des États-Unis du 17 au 20 janvier”, indique le bulletin, selon un fonctionnaire. Les fonctionnaires n’étaient pas autorisés à parler publiquement et ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat. Le FBI a publié au moins un autre bulletin (ils communiquent avec les forces de l’ordre à travers le pays à ce sujet) avant les émeutes de la semaine dernière. Le 29 décembre, il a mis en garde contre la possibilité que des manifestants armés ciblent les législatures, a déclaré le deuxième responsable. Le général d’armée Daniel Hokanson, chef du bureau de la Garde nationale, a déclaré lundi aux journalistes que la Garde examinait également les problèmes à travers le pays. “Nous surveillons à travers le pays pour nous assurer que nous surveillons et que nos gardes dans chaque état sont en étroite coordination avec leurs agences locales d’application de la loi pour fournir le soutien demandé.” Les troubles ont suivi des semaines d’appels en ligne à la violence à Washington dans les derniers jours de la présidence de Donald Trump. Un tweet dans lequel Trump a promis que l’événement de mercredi dernier “sera sauvage” a alimenté une “frénésie d’incitation, de stratégie et d’adoption de la violence contre les législateurs pendant un mois”, selon un groupe de recherche qui suit l’activité extrémiste en Line, dans un rapport publié samedi, le SITE Intelligence Group prévient également que l’attaque de Capitol Hill a enhardi les extrémistes qui soutiennent Trump. «Peu importe comment tout cela se déroule, ce n’est que le début», a posté un utilisateur sur le babillard électronique de TheDonald, selon le rapport.