Bordeaux a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-0 contre Strasbourg ce dimanche dans le Stade de La Meinau. Racing Strasbourg est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 2-0 à SCO Angers. Pour sa part, FC Girondins Bordeaux il a été battu 2-1 lors du dernier match contre lequel il a joué AS Saint Etienne. Avec ce résultat, l’ensemble de Strasbourg est seizième, tandis que Bordeaux il est le douzième après la fin du duel.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe bordelaise, qui a ouvert le score avec un but de Pablo Castro à la 38e minute, concluant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

En seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à l’objectif de Otavio à la 66e minute, terminant le match avec un score final de 2-0.

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs utilisaient tous leurs changements. De la part des locaux, ils ont sauté du banc de remplacement Habib Diallo, Lucien Kevin Zohi, Dimitri Lienard, Lionel carole et Majeed waris remplacer Jeanricner Bellegarde, Mehdi Chahiri, Jean-Eudes Aholou, Kenny Lala et Adrien Thomasson. Changements de FC Girondins Bordeaux étaient Jimmy Briand, Yacine Adli, Nicolas de Preville, Enock Kwateng et Maxime Poundje, qui est entré par Hwang Ui-Jo, Mehdi Zerkane, Hatem Ben Arfa, Youssouf Sabaly et Remi Oudin.

L’arbitre a décidé d’avertir trois joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Alexandre Djiku et Ibrahima Sissoko et par Bordeaux réprimandé Pablo Castro.

Avec cette victoire, FC Girondins Bordeaux il monte à 22 points et se place à la douzième place du classement. Pour sa part, Racing Strasbourg il reste avec les 14 points avec lesquels il a atteint ce jour de la compétition.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Ligue 1: Racing Strasbourg tentera de revenir sur le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre Paris S. Germain à la maison, pendant FC Girondins Bordeaux jouera dans son stade contre Stade de Reims.