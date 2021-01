Membres du groupe American Jazz Soul Rebels Brass. . / Ernesto Mastrascusa / Archives

La Havane, 8 janvier . .- Des artistes de sept pays participeront à la 36e édition de l’International Jazz Plaza Festival, qui se tiendra du 19 au 24 janvier au Théâtre national de La Havane, combinant des concerts en face à face avec des concerts virtuels, en au milieu d’une troisième vague d’infections dans le pays.

L’événement jazz le plus important de l’île sera diffusé virtuellement sur le réseau Streaming Cuba, et sur les plateformes numériques du Centre national de la musique populaire, de l’Institut cubain de la musique et du ministère de la Culture, les institutions qui le parrainent. les médias d’État ont rapporté ce vendredi.

Les organisateurs ont programmé des représentations en face à face de plus de 200 musiciens cubains, auxquelles le public peut assister avec la capacité limitée établie par les protocoles de santé actuels.

Les joueurs de jazz cubains pourront interagir en ligne avec plusieurs dizaines d’artistes internationaux venus des États-Unis, d’Espagne, d’Haïti, du Canada, du Royaume-Uni et de France, détaille l’Agence de presse cubaine (ACN).

Une vingtaine de musiciens américains réaliseront cinq jours d’émissions pour l’événement depuis la ville de Chicago, via la plateforme Hot House et avec le titre “Meets Habana”.

Dans cet objectif, ils ont convoqué des personnalités renommées du genre telles que James Sanders, Michele Rosewoman, Ari Brown, Charles Heath, Coco Elysses, Junius Paul et Edward Wilkerson Jr., entre autres.

Du Canada, d’Espagne et du Royaume-Uni, un pont musical intitulé “Encuentros a Distancia” est annoncé, auquel participeront le guitariste anglo-argentin Dominic Miller, le compositeur et interprète Kat Dance et l’espagnol Domingo “El Colorao” Rodríguez.

Pendant les jours du Festival, les salles Avellaneda et Covarrubias du Théâtre national de La Havane accueilleront un programme de deux récitals par jour, dans lequel des projets en ligne seront combinés avec des téléchargements de jazz.

Dans les concerts live les Cubains Pancho Amat, Manolito Simonet, le showman Bobby Carcassés, le groupe Síntesis, les pianistes Roberto Fonseca, Rolando Luna, Harold López-Nussa et Cucurucho Valdés, le flûtiste Orlando Valle (Maraca), et le percussionniste Ruy López-Nussa, entre autres instrumentistes.

L’événement mettra en vedette des artistes invités tels que la chanteuse Omara Portuondo, connue comme la “Diva” du légendaire projet de musique traditionnelle cubaine “Buena Vista Social Club”.

Les hommages seront dédiés cette fois aux musiciens cubains décédés Pello el Afrokán et Rubén González, et au rythme de la rumba, de la musique et de la danse, déclaré patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2016.

Depuis sa création en 1980, l’International Jazz Plaza Festival est l’un des événements musicaux les plus importants de Cuba et, au fil des ans, il a eu la participation d’éminents représentants internationaux du genre, tels que l’américain Dizzy Gillespie et le français Michel Legrand.