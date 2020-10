15 minutes. Un incendie près de la ville californienne de Los Angeles, qui s’est propagé très rapidement lundi, a diminué son intensité dans les dernières heures après avoir brûlé environ 5500 hectares et provoqué l’évacuation de plus de 90000 personnes, a rapporté jeudi le ministère des Forêts et California Fire Protection (Cal Fire).

“Les pompiers ont travaillé toute la nuit pour nettoyer et renforcer les lignes de contrôle; les équipes profiteront des conditions favorables pour nettoyer et patrouiller le périmètre de l’incendie”, a indiqué ce département sur l’état de l’incendie baptisé “Silverado”.

Grâce à de meilleures conditions environnementales, les pompiers ils ont pu contenir l’incendie de 40% dans les dernières heures, au détriment de vents forts et secs ne revenant pas de sitôt.

Les résidents étaient en danger

Entre mardi et mercredi, l’incendie s’est approché des quartiers «dangereusement» d’Irvine, une ville située à environ 50 kilomètres de Los Angeles.

Environ 91000 habitants de cette région de Californie reçu entre lundi et mardi l’ordre d’évacuation immédiate. En fait, le conseil municipal d’Irvine a mis en place huit installations pour loger ceux qui ont dû quitter leur domicile en raison du risque que les flammes atteignent.

Après deux jours loin de chez eux, quelque 20 000 habitants ont pu rentrer chez eux jeudi.

Cependant, la grande quantité de fumée qui a dégagé cet incendie et une autre dans une moindre mesure dans la même région a fait en sorte que les comtés de Los Angeles, San Bernardino et Orange ont la pire qualité de l’air aux États-Unis ces jours-ci, selon sur le site Web Air Now, propriété du gouvernement.

En fait, les autorités locales ont émis des avis de grandes quantités de poussière et de cendres dans ces régions, un avertissement «atypique» pour les comtés susmentionnés.

L’avancée des flammes a également atteint une autoroute, qui a été immédiatement fermée par les autorités, et a provoqué la panne d’électricité de quelque 120 000 foyers, selon les données du journal Los Angeles Times.

Bien que la cause officielle de cet incendie ne soit pas encore connue, l’enquête étant toujours ouverte, la compagnie électrique Edison a déclaré ce mercredi dans un communiqué qu’une équipe de son réseau aurait pu provoquer un tel incendie.

En tout, près de 5000 pompiers combattent 22 incendies de forêt en Californie, selon les données de Cal Fire.